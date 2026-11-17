BiellaCronaca
Scontro stradale a Vigliano Biellese: un ferito, chiusa la statale 758 “Masserano-Mongrando”
A causa dello scontro il traffico è stato deviato su viabilità locale
VIGLIANO BIELLESE – Uno scontro stradale si è verificato a Vigliano Biellese. Una persona è rimasta ferita.
Lo scontro
Nel sinistro sono rimasti coinvolti i conducenti di un mezzo pesante e di un’autovettura. Sul posto il personale sanitario per prestare soccorso all’automobilista ferito.
A causa dello scontro stradale, fa sapere Anas, la carreggiata è momentaneamente chiusa, in direzione Biella, sulla strada statale 758 “Masserano-Mongrando”, al km 11,100, all’altezza di Vigliano Biellese (Biella). Il traffico è stato deviato su viabilità locale.
Presenti anche le squadre Anas e le forze dell’ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile.
Aggiornamento
La carreggiata è stata riaperta.
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Simone
17 Novembre 2026 at 8:53
Prima di questo articolo se mi avessero chiesto informazioni stradali sulla Masserano-Mongrando avrei risposto che la strada più veloce sarebbe stata fare la “super” da Masserano/Cossato a Biella e da qui arrivare a Mongrando con la tangenziale e il maghetto…