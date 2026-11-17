TRINO – È di sette persone ferite il bilancio dello scontro stradale verificatosi nella serata di ieri a Trino.

Cosa è successo

Secondo quanto apprendiamo, il sinistro è avvenuto intorno alle 19 di ieri all’incrocio tra la provinciale 33 e la SP07 in direzione di Trino. Qui si sarebbero scontrati il conducente di un pullman e un automobilista. A causa dell’impatto il pullman è andato fuori strada, finendo in una roggia.

I passeggeri sono riusciti a uscire e hanno ricevuto le cure del personale sanitario giunto subito sul posto. Sette gli occupanti rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve.

Sul luogo del sinistro anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del mezzo e i carabinieri delle stazioni di Vercelli, Ronsecco e Trino per i rilievi del caso. Le cause dello scontro sono in fase di accertamento.

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