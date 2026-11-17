TORINO – Un esposto sottoscritto da 400 residenti segnala problemi di sicurezza sul lungo Po a Vanchiglia, a Torino. Il consigliere comunale Pierlucio Firrao lo ha richiamato in un’interpellanza sui controlli e sugli interventi richiesti nel quartiere. L’assessore alla Sicurezza Marco Porcedda ha riferito di dieci segnalazioni alla polizia locale nel 2026 e ha richiamato la presenza di telecamere, senza prevederne un ulteriore potenziamento.

L’interpellanza, presentata il 30 settembre 2026, era iscritta all’ordine dei lavori del Consiglio comunale del 16 novembre. Firrao riferisce che l’esposto era già stato trasmesso a procura, questura, carabinieri e polizia locale.

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Le segnalazioni sul lungofiume

L’atto si concentra su lungo Po Machiavelli, nel tratto verso corso Regina Margherita e nelle zone all’altezza e sotto via Cesare Balbo, via degli Artisti e via Santa Giulia.

Firrao riporta le preoccupazioni dei residenti per episodi segnalati di spaccio, risse, schiamazzi, molestie, intimidazioni e danneggiamenti, soprattutto nelle ore serali e notturne. Nell’interpellanza si riferisce inoltre della presenza abituale di un gruppo nell’area sottostante lungo Po Machiavelli, associata dai residenti ad attività di spaccio e problemi di sicurezza.

Tra le criticità figurano bottiglie e vetri rotti, arredi e panchine danneggiati e scarsa illuminazione in alcuni punti. Secondo l’atto, i materiali presenti a terra rendono difficile usare gli spazi pubblici anche per attività quotidiane come portare a passeggio gli animali.

Controlli e telecamere

Firrao chiede all’amministrazione se intenda rafforzare il presidio, in particolare la sera e di notte, e intervenire su illuminazione e videosorveglianza. Sollecita inoltre tempi per la pulizia straordinaria, la rimozione dei vetri e la riparazione degli arredi, oltre a un tavolo con una rappresentanza dei firmatari e le forze dell’ordine. Il consigliere ha inoltre chiesto passaggi più frequenti della polizia locale anche dal primo pomeriggio.

Porcedda ha indicato dieci segnalazioni alla polizia locale nell’area in questione nel corso del 2026. Il dato riguarda le segnalazioni ricevute: non equivale al numero dei reati accertati e non misura da solo tutte le criticità lamentate.

L’assessore ha richiamato anche la zona a vigilanza rafforzata di Borgo Rossini e la presenza di tre impianti di videosorveglianza.

Il rafforzamento dei passaggi, la pulizia straordinaria e il confronto con i residenti restano le misure sollecitate nell’interpellanza. Il consigliere ha chiesto al Comune di indicare quali interventi intenda attuare e con quali tempi.



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