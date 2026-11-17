TORINO – Mattinata partita in salita per i viaggiatori. Dalle 6 di questa mattina la circolazione sulla linea AV Torino-Milano risulta rallentata per verifiche tecniche alla linea elettrica.

Ritardi oltre i 50 minuti

Come comunica Trenitalia, la circolazione è rallentata in direzione Torino per verifiche tecniche alla linea elettrica nei pressi di Rho Fiera.

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I treni Alta Velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza superiore a 50 minuti.

Lo sciopero dei treni

Nella giornata d ieri, Trenitalia ha annunciato che dalle ore 21:00 di venerdì 20 alle ore 20:00 di sabato 21 novembre, è indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord.

I treni potranno quindi subire variazioni o cancellazioni. Qui i treni della lunga percorrenza garantiti in caso di sciopero.

Per il trasporto Regionale, sono garantiti i servizi essenziali previsti in caso di sciopero nei giorni feriali dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00. Gli elenchi dei servizi garantiti sono consultabili sull’Orario ufficiale Trenitalia e su www.trenitalia.com, per Trenord sul sito www.trenord.it e per Trenitalia Tper sul sito www.trenitaliatper.it.

L’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione.

I passeggeri che intendono rinunciare al viaggio possono chiedere il rimborso a partire dalla dichiarazione di sciopero:

fino all’ora di partenza del treno prenotato, per i treni Intercity e Frecce;

fino alle ore 24:00 del giorno antecedente lo sciopero stesso, per i treni Regionali;

in alternativa possono riprogrammare il viaggio, a condizioni di trasporto simili, non appena possibile, secondo la disponibilità dei posti.

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