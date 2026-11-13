Linea Torino-Salerno: treni notturni in anticipo e stazioni saltate per lavori, ecco cosa cambia

PIEMONTE – Cambiano temporaneamente orari, percorsi e fermate per i collegamenti ferroviari tra il Piemonte, la Liguria, la Toscana e il Sud Italia a causa di interventi di manutenzione e potenziamento infrastrutturale programmati tra la Liguria e la Toscana.

Dal 13 al 15 novembre 2026 la circolazione ferroviaria subirà importanti variazioni, con deviazioni di percorso e la soppressione di diverse fermate intermedie.

I treni notturni

La modifica più rilevante per i passeggeri in partenza da Torino riguarda l’Intercity Notte 799 diretto a Salerno: nelle serate del 13, 14 e 15 novembre il convoglio lascerà la stazione di Torino Porta Nuova con ben 50 minuti di anticipo rispetto all’orario consueto, ovvero alle 21.05 (invece delle 21.55). Il treno effettuerà regolarmente le fermate di Torino Lingotto (21.11-21.13), Asti (21.44-21.46) e Alessandria (22.08-22.10), per poi essere deviato via Tortona, Piacenza, Prato ed Empoli verso Pisa. A causa di questa deviazione, il convoglio non transiterà né fermerà a Genova (Piazza Principe e Brignole), Rapallo, Chiavari e La Spezia Centrale.

Modifiche analoghe interessano anche le corse in direzione opposta. L’Intercity Notte 796 da Salerno a Torino percorrerà la stessa deviazione via Empoli-Piacenza saltando le fermate liguri: per la partenza del 13 novembre l’arrivo a Porta Nuova è previsto alle 9.41 del giorno successivo, mentre per i convogli del 14 e 15 novembre la partenza da Salerno è anticipata alle 20.52, con arrivo a Torino alle 12.15. Variazioni e cancellazioni parziali coinvolgono anche l’Intercity Notte 794 in partenza dalla Calabria.

Impatto sui treni diurni e sui Frecciarossa

I cantieri tra Liguria e Toscana modificano la programmazione anche per i collegamenti diurni:

L’ Intercity 511 Torino-Salerno delle 10.40 (nei giorni 13, 14 e 15 novembre) seguirà il percorso deviato, allungando i tempi di viaggio con arrivo previsto a Salerno alle 23.35 e saltando diverse fermate in Liguria e Toscana (tra cui Genova e La Spezia).

L’ Intercity 510 Salerno-Torino e l’ Intercity 795 Torino-Reggio Calabria (del 14 e 15 novembre) subiranno deviazioni analoghe con soppressione di fermate intermedie.

Per quanto riguarda l’Alta Velocità, il Frecciarossa 8623 Torino-Roma e il corrispondente Frecciarossa 8606 Roma-Torino subiranno cancellazioni parziali nei tratti compresi tra Torino Porta Nuova e Pisa Centrale.

Consigli per i viaggiatori

La sospensione della circolazione tra diverse tratte liguri e toscane comporterà l’istituzione di bus sostitutivi e minibus locali per alcune linee regionali, con limitazioni per il trasporto di biciclette e animali di grossa taglia. Si invitano pertanto i passeggeri in partenza nei prossimi giorni a verificare attentamente lo stato del proprio treno, gli orari aggiornati e le eventuali soluzioni di trasporto alternative direttamente sui canali ufficiali di Trenitalia prima di recarsi in stazione.

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