TORINO – Dal 9 al 13 dicembre 2026, il capoluogo piemontese tornerà a essere il punto di riferimento nazionale per la cultura con la nona edizione del Festival del Classico, la manifestazione promossa dalla Fondazione Circolo dei lettori sotto la presidenza di Luciano Canfora e con la cura di Ugo Cardinale.

Un’occasione per riflettere sulle grandi sfide della convivenza civile, della democrazia e delle nuove tecnologie attraverso la lente immortale dei classici.

I grandi ospiti

Il cartellone si annuncia di altissimo profilo, impreziosito dalla presenza di grandi divulgatori, storici, intellettuali e figure di spicco del panorama italiano.

L’inaugurazione, fissata per mercoledì 9 dicembre al Conservatorio Giuseppe Verdi, vedrà sul palco uno dei volti più amati dal pubblico: Alberto Angela aprirà le danze con una lectio inaugurale dedicata a Giulio Cesare e alle dinamiche che decidono il destino di una comunità. Altro appuntamento clou di forte impatto civile sarà quello di giovedì 10 dicembre, quando il cardinale Matteo Maria Zuppi dialogherà con il direttore di Limes Lucio Caracciolo e con Ivano Dionigi per affrontare uno dei temi più scottanti dei nostri giorni: la pace.

La kermesse vedrà alternarsi tra palchi e sale torinesi firme e scienziati del calibro di Telmo Pievani, Laura Pepe, Aldo Schiavone, Giovanna Botteri, Michela Marzano, Christian Greco, Luca Mercalli, Maurizio Bettini e Mauro Bonazzi.

Uno sguardo ai giovani

Il festival si articolerà in quattro filoni tematici (Costituzioni e cittadinanza, Convivenza e diversità, Crisi della politeia e Utopie e altre cittadinanze), affrontando argomenti cruciali come le migrazioni, il pluralismo culturale e l’impatto dell’intelligenza artificiale.

Ampio spazio sarà riservato alle nuove generazioni grazie a Superclassico, che coinvolgerà studenti e docenti in dibattiti, nel suggestivo “Processo a Socrate” (che vedrà protagonista un avatar del filosofo ateniese) e nel Torneo di Disputa Classica tra le scuole superiori piemontesi. Prima della conclusione ufficiale, il festival varcherà i confini torinesi per un’appendice d’eccezione in programma il 16 dicembre al Rondò dei Talenti di Cuneo, affidata alla storica Laura Pepe.

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