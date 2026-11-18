NOVI LIGURE – Da oggi, 18 novembre 2026, i datori di lavoro dell’indotto ex Ilva possono presentare all’Inps le domande per l’integrazione al reddito destinata ai dipendenti interessati da sospensioni o riduzioni dell’attività. La misura può riguardare anche le imprese piemontesi in possesso dei requisiti, ma non è automatica per chi lavora nella filiera.

Secondo l’avviso dell’Inps, la richiesta deve essere inviata online dal datore di lavoro o da un intermediario autorizzato, non dal singolo lavoratore. Il trattamento riguarda i periodi di sospensione o riduzione compresi tra il 1° ottobre 2026 e il 30 giugno 2027, nel rispetto dei requisiti e dei limiti di spesa.

Le imprese e i lavoratori ammessi

La tutela riguarda i lavoratori subordinati di datori di lavoro privati dell’indotto, escluso il settore agricolo, quando l’attività viene sospesa o ridotta in conseguenza della sospensione o riduzione dell’attività del committente in amministrazione straordinaria. È prevista anche per i dipendenti di ADI Servizi Marittimi Srl in amministrazione straordinaria.

Per le imprese dell’indotto non basta avere un rapporto commerciale con il committente: sono richiesti la monocommittenza oppure un influsso gestionale prevalente. In quest’ultimo caso, per i contratti indicati dal decreto, i corrispettivi fatturati al committente devono aver superato il 50% del fatturato complessivo dell’impresa nel biennio precedente al 1° settembre 2026.

Serve inoltre una certificazione dei commissari straordinari sull’effettiva esistenza e consistenza dei rapporti contrattuali. La circolare Inps n. 111 precisa che, se la certificazione non è allegata, la sede territoriale ne richiede la produzione: senza il documento la domanda non può procedere all’istruttoria e al pagamento. Le condizioni sulla monocommittenza o sull’influsso prevalente non si applicano ad ADI Servizi Marittimi, espressamente inclusa nella misura.

I dipendenti devono avere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nell’unità produttiva interessata dalla domanda. Sono esclusi dirigenti, lavoratori somministrati e lavoratori distaccati.

Importo, risorse e invio della domanda

L’Inps paga direttamente l’integrazione, calcolata in base alla retribuzione e alle ore non lavorate, entro il massimale previsto per l’anno di competenza. È riconosciuta anche la contribuzione figurativa, utile per il diritto e il calcolo della pensione. Per gli stessi lavoratori e periodi, il trattamento non è cumulabile con le integrazioni salariali previste dal decreto legislativo 148 del 2015.

Il decreto prevede limiti di spesa di 27,3 milioni di euro per il 2026 e 56,1 milioni per il 2027. Se dal monitoraggio emerge il raggiungimento, anche prospettico, del limite complessivo, l’Inps non accoglie ulteriori domande.

La domanda si presenta sulla piattaforma OMNIA IS, dalla pagina Inps «Accesso ai servizi per aziende e consulenti»: il percorso prosegue con «CIG e Fondi di solidarietà», «OMNIA integrazioni salariali», «Crea domanda» e «Domanda ISU». Occorre indicare i lavoratori interessati e i periodi di sospensione o riduzione.

Non è previsto un termine di decadenza. Per una gestione più rapida, l’Inps raccomanda comunque l’invio entro la fine del mese successivo a quello in cui è iniziata la sospensione o la riduzione. I datori di lavoro devono poi trasmettere i dati necessari al pagamento attraverso i flussi UniEmens-Cig.

Gli adempimenti dei beneficiari e il caso di Novi

Al primo pagamento i beneficiari vengono iscritti d’ufficio al SIISL, il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa. Dalla notifica hanno 30 giorni per caricare il curriculum e sottoscrivere il patto di attivazione digitale. Per i lavoratori sospesi non è richiesta la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

Sono previsti obblighi di formazione o riqualificazione e di accettazione di offerte di lavoro congrue: il mancato rispetto senza giustificato motivo può comportare la decadenza dal trattamento. La circolare rinvia a successive istruzioni per precisare le modalità operative degli adempimenti e delle verifiche.

La procedura per l’indotto è distinta dalla richiesta di CIGS per i dipendenti diretti di Acciaierie d’Italia, che comprende 515 addetti dello stabilimento di Novi Ligure.

La crisi coinvolge anche lo stabilimento di Racconigi e la rete delle imprese collegate. Per queste ultime il prossimo passaggio è la presentazione delle domande, con l’indicazione dei lavoratori e dei periodi interessati e la documentazione richiesta.

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