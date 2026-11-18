TORINO – Prevedere fin dalla diagnosi come potrebbe evolvere la sclerosi multipla, osservando i microrganismi che popolano l’intestino. È la prospettiva aperta da uno studio multicentrico italiano coordinato dall’Università di Torino e dall’Azienda Ospedaliera Universitaria San Luigi Gonzaga, che ha individuato alcune caratteristiche del microbiota intestinale associate a un diverso decorso della malattia.

La ricerca, pubblicata nel numero di ottobre 2026 di eBioMedicine, rivista del gruppo The Lancet, ha individuato due sottogruppi di pazienti con profili clinici differenti e un diverso rischio di progressione nei primi dodici mesi dalla diagnosi. I risultati potrebbero contribuire allo sviluppo di nuovi strumenti prognostici precoci e non invasivi.

Il microbiota intestinale per prevedere l’evoluzione della sclerosi multipla

Lo studio, intitolato Gut microbiome profiling at multiple sclerosis onset as a potential early prognostic marker of disease course: evidence from an observational cohort study, parte da una domanda: le caratteristiche dei microrganismi presenti nell’intestino al momento della diagnosi possono fornire indicazioni su come evolverà successivamente la sclerosi multipla?

Il microbiota intestinale, ovvero l’insieme dei microrganismi che abitano il nostro intestino, è infatti coinvolto in una complessa rete di comunicazioni con il sistema nervoso centrale, conosciuta come asse intestino-cervello. Attraverso segnali immunitari, metabolici e nervosi, questa relazione può influenzare i processi infiammatori e neurodegenerativi.

Per approfondire il possibile legame con la sclerosi multipla, i ricercatori hanno analizzato i campioni fecali di 53 persone al momento della diagnosi, confrontandoli con quelli di 55 donatori sani.

Grazie a tecniche di metagenomica ad alta risoluzione, è stato possibile ricostruire la composizione delle comunità microbiche intestinali e confrontarla con le informazioni cliniche raccolte durante il primo anno di osservazione.

Individuati due gruppi di pazienti con diverso rischio di progressione

Oltre a rilevare differenze nella composizione del microbiota tra le persone con sclerosi multipla e i donatori sani, lo studio ha individuato due sottogruppi di pazienti caratterizzati da profili clinici distinti e da un diverso rischio di progressione precoce.

Nel gruppo associato a una prognosi meno favorevole, la malattia ha mostrato una maggiore progressione nei dodici mesi successivi alla diagnosi. In queste persone erano inoltre più frequenti, già nelle fasi iniziali, i sintomi motori e la presenza di lesioni a livello del midollo spinale.

I ricercatori hanno integrato i dati sul microbiota con le informazioni cliniche e radiologiche, considerando anche il numero, la localizzazione e l’attività delle lesioni individuate attraverso la risonanza magnetica.

I risultati suggeriscono che la composizione dei microrganismi intestinali possa contenere informazioni utili per riconoscere precocemente caratteristiche associate a un decorso più sfavorevole della malattia.

La ricerca coordinata da UniTo e dal San Luigi Gonzaga

Il lavoro è stato realizzato da un gruppo interdisciplinare di neurologi, biologi ed esperti di analisi computazionale, sotto la guida di Marinella Clerico, docente di Neurologia del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche dell’Università di Torino e direttrice della SSD Patologie Neurologiche Specialistiche dell’AOU San Luigi Gonzaga, e Simona Rolla, ricercatrice dello stesso dipartimento, insieme a Francesca Cordero, del Dipartimento di Informatica di UniTo.

La ricerca è stata condotta da Alessandro Maglione e Rachele Rosso, del Dipartimento di Scienze Cliniche e Biologiche, e Dora Tortarolo, del Dipartimento di Informatica, in collaborazione con il gruppo di studio multicentrico.

Hanno partecipato anche l’Università degli Studi di Napoli Federico II, il Centro Sclerosi Multipla di Montichiari, il CReSM dell’AOU San Luigi Gonzaga, il Centro Sclerosi Multipla della Città della Salute e della Scienza di Torino e il Dipartimento di Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari dell’Università di Torino.

Verso nuovi strumenti per la diagnosi e la cura

La prospettiva più interessante riguarda la possibilità di utilizzare l’analisi del microbiota per affiancare gli strumenti clinici e radiologici oggi disponibili nella valutazione della sclerosi multipla.

Un esame non invasivo potrebbe in futuro contribuire a individuare fin dalle prime fasi della malattia i pazienti maggiormente esposti al rischio di progressione, offrendo informazioni aggiuntive per orientare il monitoraggio e le scelte terapeutiche.

Lo studio potrebbe inoltre aprire nuove strade per individuare potenziali bersagli terapeutici, intervenendo sui meccanismi che collegano microbiota intestinale, sistema immunitario e sistema nervoso.

Si tratta tuttavia di prospettive ancora da verificare. I risultati dovranno essere confermati attraverso studi su gruppi più ampi di pazienti e periodi di osservazione più lunghi prima che questo approccio possa trovare applicazione nella pratica clinica.

La ricerca è stata sostenuta dalla Fondazione Italiana Sclerosi Multipla (FISM), dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino (Fondazione CRT) e dal Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), con il contributo di MIRRI-IT, nodo italiano dell’infrastruttura europea MIRRI-ERIC.

Il lavoro è stato selezionato anche per la copertina del numero di ottobre di eBioMedicine, realizzata dal gruppo di ricerca.

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