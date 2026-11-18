NICHELINO – Vi avevamo già parlato delle immagini sconvolgenti e brutali che ritraevano animali feriti, quaglie e polli agonizzanti sotto il sole con temperature superiori ai 37 gradi, pesci uccisi a bastonate sui banchi e cuccioli di cane chiusi al buio tra feci e polvere.

Era il drammatico scenario emerso da una indagine condotta tra il 2025 e il 2026 dalla coalizione “Non in vendita” – di cui fa parte l’associazione torinese Animal – e resa pubblica in esclusiva dalla trasmissione Mi Manda Rai 3.

Scelti dalla redazione Leinì dice stop agli animali nei mercati: approvato il nuovo regolamento per il benessere animale

L’inchiesta, che ha monitorato diversi mercati settimanali in Italia, ha registrato i casi più critici proprio nella nostra regione, con un particolare focus nei mercati di Ivrea e Rivarolo Canavese, in cui si vendono ancora animali vivi.

La posizione di Nichelino

Il Consiglio comunale di Nichelino, invece, ha approvato all’unanimità una mozione per eliminare le deroghe al divieto di vendita di animali terrestri vivi nei mercati. La proposta, presentata dal consigliere Fiodor Verzola, è stata discussa e approvata ieri all’unanimità.

Nichelino diventa così il secondo Comune del Piemonte, dopo Leinì, ad approvare una iniziativa di questo tipo, compiendo un importante passo avanti nella tutela del benessere animale.

Quello di Nichelino si inserisce in un percorso nazionale che ha già coinvolto 278 Comuni italiani, tra cui grandi città come Milano e Roma, che hanno aderito alla proposta di contrastare la vendita ambulante e occasionale di animali vivi.

Il divieto esistente e le deroghe

Il regolamento comunale sulla tutela degli animali, nel testo pubblicato dal Comune con le modifiche fino al giugno 2025, vieta già la vendita di animali vivi nelle aree adibite a mercato, facendo salve le autorizzazioni rilasciate dagli organi competenti. La mozione punta a superare queste eccezioni per gli animali terrestri.

La tutela proposta riguarda anche gli animali destinati all’allevamento o all’alimentazione. Resterebbe invece distinta la disciplina dei prodotti ittici vivi. Il testo comunale prevede per i prodotti della pesca immessi vivi sul mercato condizioni idonee alla loro sopravvivenza.

Le ragioni dei promotori

Verzola ha indicato tra le criticità i carichi e gli scarichi, i trasporti ripetuti anche per gli animali invenduti, la permanenza in contenitori temporanei, il rumore e l’affollamento. Secondo i promotori, l’esposizione nei mercati può inoltre favorire acquisti poco consapevoli delle cure e delle responsabilità che comporta la detenzione di un animale.

Per l’assessore, la futura regola dovrebbe comprendere anche l’offerta e l’esposizione finalizzate alla vendita, per evitare che l’acquisto venga soltanto concluso in un altro momento. Verzola ha indicato come obiettivo anche la definizione di controlli e sanzioni applicabili.

Le modifiche da preparare

Il percorso indicato dopo il voto prevede che sindaco e giunta predispongano modifiche al regolamento sulla tutela degli animali e a quello delle vendite su area pubblica, coinvolgendo gli uffici competenti, la polizia locale e i servizi veterinari dell’Asl.

Saranno esaminate le eventuali autorizzazioni esistenti, con la possibilità di prevedere, dove necessario, un periodo transitorio e un confronto con gli operatori interessati. Contenuto definitivo, controlli e tempi dipenderanno dagli atti successivi: per commercianti e cittadini il voto non equivale ancora all’entrata in vigore di nuove prescrizioni.

Cosa succede a Ivrea

La situazione a Ivrea, al contrario, risulta sempre più tesa. Come riportato dall’Associazione Animal, il Partito Democratico locale sembra voler assumere una posizione in controtendenza rispetto a quella sostenuta dai propri rappresentanti in numerosi altri Comuni italiani, scegliendo di puntare sull’intensificazione dei controlli anziché sul divieto di vendita.

Una posizione che solleva forti perplessità, soprattutto alla luce del caso del banco già segnalato, che risultava avere l’autorizzazione alla vendita scaduta da quasi tre anni. Inoltre, nel corso di un incontro con l’assessora al Benessere animale Gabriella Colosso, alla presenza del servizio veterinario dell’ASL e della polizia locale, è emersa chiaramente l’impossibilità di garantire controlli adeguati in occasione di tutte le manifestazioni che prevedono la presenza di animali sul territorio.

Nonostante il PD abbia sostenuto con convinzione l’introduzione di divieti analoghi in altri Comuni, a Ivrea sembra ora prevalere una linea differente. Una scelta che ha suscitato la forte reazione del movimento animalista, pronto a mobilitarsi insieme a consumatori e che non esclude forme estreme di protesta, tra cui lo sciopero della fame, per chiedere all’amministrazione di assumersi le proprie responsabilità e mettere al centro la tutela degli animali. Dopo la scomparsa degli ultimi due banchi che vendevano animali terrestri vivi nei mercati piemontesi, il Movimento 5 Stelle ha registrato, lo scorso 13 novembre, un emendamento al DDL Omnibus per vietare definitivamente questa pratica nei mercati settimanali della Regione Piemonte, seguendo il percorso già avviato dalla Regione Puglia e puntando a fare del Piemonte un riferimento nazionale per la tutela degli animali.

Scrivono dall’associazione.

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