TORINO – Un atto vandalico di non poco conto si è consumato in via Verdi a Torino. Qui sono stati vandalizzati i manifesti del consigliere comunale del Partito Democratico Abdullahi Ahmed.

Il politico, infatti, è diventato il bersaglio di scritte ingiuriose a sfondo razzista.

Scelti dalla redazione Il consigliere comunale di Torino Abdullahi Ahmed sommerso da messaggi razzisti e islamofobi

Gli insulti razzisti

È successo tutto nel cuore della città, in via Verdi, e proprio di fronte all’omonima scuola secondaria.

Il tenore degli attacchi è esplicitamente denigratorio. Su uno dei manifesti, tracciata con un pennarello blu, campeggia la scritta: “Solo un partito di m… pidiota poteva fare eleggere nella sua lista un maiale islamico nemico dell’Italia”. Gli insulti non si sono limitati a colpire la figura istituzionale di Ahmed, ma sono stati estesi anche politicamente, indirizzando offese generali “a tutte le zecche rosse”.

In altri punti della via, il raid vandalico è proseguito deturpando ulteriormente i manifesti: in alcuni casi il pennarello è stato utilizzato per cancellare il sorriso del consigliere democratico, mentre in altri sono apparse scritte nazionaliste come “W l’Italia”.

Un episodio che riporta al centro del dibattito il tema dell’odio politico e della discriminazione razziale nello spazio pubblico, consumato per giunta in un’area particolarmente frequentata e nei pressi di un istituto scolastico.

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