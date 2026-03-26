CronacaTorino
Il consigliere comunale di Torino Abdullahi Ahmed sommerso da messaggi razzisti e islamofobi
“Il bersaglio non è quello che faccio, – scrive – ma quello che sono: il colore della mia pelle, la mia fede religiosa e le mie origini”
TORINO – Quello che è successo sul profilo Instagram di Abdullahi Ahmed è di una gravità inaudita. Commenti di odio razzista e islamofobo estremamente violenti diretti a lui e a chiunque gli sia vicino, dal sindaco di Torino alla comunità musulmana.
La ricostruzione di quanto accaduto
Tutto è nato da un post di domenica 22 marzo, pubblicato all’uscita dal seggio. Abdullahi Ahmed annuncia di aver appena votato al referendum per la giustizia e ricorda come richiedere la tessera elettorale a chi l’avesse smarrita. Nulla di particolarmente strano o divisivo.
Eppure i commenti che arrivano sotto quel post non riguardano il referendum, riguardano lui, le sue origini e la sua religione. Sono commenti violenti, terribili, si inneggia allo sterminio, alle camere a gas, alla pulizia etnica. E sono tanti commenti, inaccettabili e violenti.
La denuncia
Abdullahi Ahmed questa volta decide di non lasciar perdere e in un post successivo denuncia quanto accaduto, mostra alcuni dei comenti ricevuti ed annuncia di essersi recato in questura per denunciare i casi più gravi.
“Il bersaglio non è quello che faccio, – scrive – ma quello che sono: il colore della mia pelle, la mia fede religiosa e le mie origini. Quando mancano gli argomenti, l’unico rifugio resta il fango del razzismo e dell’islamofobia che purtroppo non colpiscono solo me ma un’intera comunità.”
E ancora “Ho deciso di dire basta. Quelli che leggete nelle slide non sono “sfoghi”: sono incitamento all’odio e alla morte. Sono l’abisso di chi vorrebbe riportarci ai tempi bui della storia o spedirci via su un “conteneir” (scritto pure male)”.
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Le manifestazioni di solidarietà
Da più parti nelle ultime ore son arrivate manifestazioni di solidarietà al consigliere comunale Abdullahi Ahmed, tra queste quella di Abderrahmane Amajou, che ricordiamo è stato votato dai nostri lettori come Piemontese dell’anno 2025.
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