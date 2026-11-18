VCO – La guardia di finanza del Verbano Cusio Ossola ha contestato irregolarità a 23 gestori di alloggi turistici controllati tra agosto e ottobre 2026. Gli accertamenti fiscali, avviati finora per sei di loro, hanno fatto emergere circa 400 mila euro di incassi da affitti da sottoporre a tassazione.

Dal codice identificativo ai dispositivi di sicurezza

Secondo la guardia di finanza, tutte le attività controllate presentavano irregolarità rispetto alle norme amministrative del settore. Quattro sono state sanzionate per violazioni relative alla richiesta del codice identificativo nazionale, il CIN, e alle comunicazioni agli uffici comunali; per altre undici è stata contestata la mancata esposizione del codice.

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In quattro casi sono state rilevate anche violazioni per l’assenza di dispositivi di rilevazione di gas e/o monossido di carbonio; in un caso è stata contestata anche la mancata installazione degli estintori. Tre attività sono state inoltre sanzionate per l’omesso pagamento del canone speciale di abbonamento TV.

Il CIN identifica gli immobili destinati alle locazioni brevi o turistiche e le strutture ricettive. Le indicazioni del Ministero del Turismo prevedono che il codice sia esposto all’esterno dello stabile e indicato negli annunci, nel rispetto dei vincoli applicabili. Gli obblighi relativi al codice sono distinti da quelli fiscali sugli incassi.

Gli accertamenti fiscali e i prossimi controlli

Le verifiche sulle sei attività hanno portato, secondo la finanza, all’avvio delle procedure di segnalazione all’Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione degli importi individuati.

I controlli fanno parte di un piano avviato dal comando provinciale nel luglio 2026. Per individuare le strutture da verificare, i finanzieri hanno incrociato le informazioni delle banche dati con quelle raccolte dalle pattuglie sul territorio e monitorato i siti di offerte turistiche. La guardia di finanza ha annunciato che il monitoraggio proseguirà anche durante il periodo invernale.

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