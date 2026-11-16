VCO, redditi non dichiarati contestati a 44 assistenti familiari: omessa dichiarazione di oltre 3 milioni di euro

VERBANIA – La Guardia di Finanza del Verbano Cusio Ossola ha contestato a 44 assistenti familiari l’omessa dichiarazione di redditi per complessivi 3.223.000 euro. Le imposte ritenute non versate ammontano a circa 700 mila euro e le posizioni sono state segnalate all’Agenzia delle Entrate. Negli stessi controlli, due persone sono state denunciate per la presunta indebita percezione del Reddito di cittadinanza.

I risultati sono riportati nel comunicato della Guardia di Finanza il 16 novembre 2026. Le contestazioni fiscali riguardano tutte le 44 persone; le denunce per i sussidi ne coinvolgono due.

Redditi ricostruiti e posizioni segnalate

Secondo la Finanza, gli accertamenti sono partiti da un’analisi investigativa e dall’incrocio delle banche dati. A fronte di redditi da lavoro dipendente documentati dai contributi previdenziali versati dai datori di lavoro, per le persone controllate non risultavano presentate le dichiarazioni dei redditi che, secondo i finanzieri, erano dovute.

A tutti i 44 lavoratori è stata contestata in via amministrativa l’omessa dichiarazione. I 3.223.000 euro rappresentano i redditi che la Finanza ritiene non dichiarati; i circa 700 mila euro sono invece le imposte ritenute non versate. Le posizioni sono state trasmesse all’Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte.

Nel lavoro domestico, contributi previdenziali e obblighi fiscali sono aspetti diversi. Nelle istruzioni sui redditi di lavoro dipendente, l’Agenzia delle Entrate spiega che il datore di lavoro privato può rilasciare al lavoratore domestico una certificazione pur non essendo sostituto d’imposta. L’obbligo di presentare la dichiarazione va valutato in base alla situazione del contribuente.

Le contestazioni sui sussidi

Secondo la Finanza, alcune persone controllate avevano presentato dichiarazioni sulla propria situazione economica o domande di Reddito di cittadinanza che non rispecchiavano i compensi ricostruiti dagli accertamenti.

Per tre persone i finanzieri hanno contestato la percezione indebita del Reddito di emergenza, per complessivi 4.960 euro. Il comunicato riferisce la revoca retroattiva della misura e l’obbligo di restituzione.

Altre due persone sono state denunciate all’autorità giudiziaria per la presunta indebita percezione del Reddito di cittadinanza, per un importo complessivo di 8.672,50 euro. Per i profili penali il procedimento è nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità degli indagati potrà essere accertata definitivamente soltanto con una sentenza irrevocabile.

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