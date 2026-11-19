TORINO – La Linea 2 della metropolitana di Torino compie il suo primo passo concreto sul territorio. Sono ufficialmente partiti questa mattina gli interventi preliminari lungo l’ex trincerone ferroviario nella zona nord della città, inaugurando di fatto il primo cantiere fisico propedeutico alla realizzazione della nuova infrastruttura.

Il cronoprogramma aggiornato, gli interventi appena avviati e il volto delle future stazioni sono stati illustrati questa mattina all’Ospedale San Giovanni Bosco – in prossimità del quale sorgerà una delle prime fermate – alla presenza del sindaco Stefano Lo Russo, dell’assessore all’Urbanistica e alle Grandi Infrastrutture Paolo Mazzoleni, del commissario straordinario della Linea 2 Bernardino Chiaia e del direttore amministrativo dell’Asl Città di Torino Stefano Visconi.

Tre mesi di indagini e pulizia nell’ex trincerone

Questa prima fase operativa, della durata complessiva di circa tre mesi, prevede una importante opera di sfalcio della vegetazione esistente accompagnata da indagini ambientali mirate. I tecnici preleveranno campioni di terreno lungo le sponde della trincea per sottoporli ad analisi di laboratorio e verificarne le caratteristiche specifiche; il fondo dell’area, invece, è già stato oggetto di bonifica da parte della precedente proprietà, la società Regio Parco Immobiliare.

Verso l’aggiudicazione dei due lotti

Parallelamente all’avvio dei lavori sul campo, procede l’iter amministrativo. È infatti in fase di conclusione il lavoro delle commissioni giudicatrici impegnate nella valutazione delle offerte per i due lotti della gara relativa alle opere civili, le cui graduatorie saranno definite entro la fine del mese:

Primo lotto: coprirà il tratto dal Deposito/Stazione Rebaudengo a piazzale Croce Rossa passando per l’ex trincerone , con una galleria realizzata in parte con scavo tradizionale e in parte con metodo cut&cover (scavo a cielo aperto e successiva copertura).

, con una galleria realizzata in parte con scavo tradizionale e in parte con metodo cut&cover (scavo a cielo aperto e successiva copertura). Secondo lotto: si svilupperà da piazzale Croce Rossa fino a Porta Nuova e vedrà l’impiego della Tunnel Boring Machine (TBM), la cosiddetta “talpa meccanica”.

Le fermate dell’area nord e il progetto “San Giovanni Bosco”

L’area dell’ex trincerone ospiterà la galleria e tre future fermate – San Giovanni Bosco, Corelli/Tabacchi e Giulio Cesare – tutte dotate di accessi direttamente dal piano stradale. Ciascuna avrà una funzione strategica per il quadrante nord: la prima garantirà il collegamento diretto con il presidio ospedaliero; la seconda servirà l’ex Manifattura Tabacchi, destinata a trasformarsi in un nuovo polo archivistico e culturale; la terza fungerà da nodo d’interscambio con la linea 4 del tram.

Particolare attenzione è stata dedicata al progetto della stazione San Giovanni Bosco, che sorgerà tra via Gottardo e via Sempione (ortogonalmente alle vie Monte Rosa e Mercadante). Con l’ingresso orientato a ovest per favorire un percorso pedonale privilegiato verso l’ospedale e l’interscambio con i bus di linea, la fermata è stata concepita come un vero e proprio “padiglione nel parco”.

Mentre le banchine si troveranno al livello -1, l’atrio sorgerà interamente fuori terra: una struttura leggera, trasparente e immersa nella vegetazione, articolata in due volumi laterali (dedicati a collegamenti verticali, vani tecnici e micromobilità) e un corpo centrale luminoso. Pensato come una “galleria nel verde” con aree di sosta, arredi e superfici piantumate, il padiglione punterà a ricucire lo spazio pubblico trasformando l’accesso alla metro in un nuovo luogo di relazione per tutto il quartiere.

Iscriviti al canale WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese