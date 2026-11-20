NOVARA – Due giovani di 21 e 22 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato a Novara con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. I due sono stati sorpresi mentre cedevano cocaina a una donna di 30 anni in via Cotta, nel centro cittadino.

L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 novembre 2026, durante un servizio di pattugliamento in borghese predisposto per contrastare i reati nell’area del centro e nella cosiddetta «zona rossa».

Gli agenti hanno notato i due giovani a bordo di un’auto a noleggio e hanno iniziato a seguirli. Il veicolo si è fermato in via Cotta e poco dopo una donna è salita a bordo. Dopo aver percorso pochi metri, l’auto si è nuovamente fermata: a quel punto i poliziotti, sospettando una cessione di droga, sono intervenuti qualificandosi e identificando gli occupanti.

Durante il controllo sono stati trovati 10 involucri di cocaina, tre dei quali erano già stati ceduti alla donna. Quest’ultima ha tentato di nascondere le dosi in bocca, ma gli agenti sono riusciti a recuperarle. I due giovani avevano inoltre con sé i 150 euro appena ricevuti come pagamento.

La perquisizione nell’appartamento: cellulari, SIM e oltre 6mila euro

Il ritrovamento di alcune chiavi ha portato gli investigatori a perquisire anche un appartamento nella disponibilità dei due giovani, sebbene formalmente intestato a un prestanome.

All’interno dell’abitazione sono stati sequestrati diversi telefoni cellulari, decine di schede SIM, un bilancino di precisione e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. In una cassetta di sicurezza mobile sono stati inoltre trovati oltre 6mila euro in contanti, ritenuti dagli investigatori il provento dell’attività di spaccio.

I due giovani, risultati irregolari sul territorio nazionale, sono stati arrestati e condotti in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida. Per loro è scattata anche la denuncia per la posizione irregolare sul territorio italiano.

La donna che aveva acquistato la cocaina è stata invece sanzionata amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente a uso personale.

Come precisato dalla Polizia di Stato, il provvedimento è stato adottato sulla base degli elementi probatori raccolti finora. Per gli indagati vale pertanto la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

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