BIELLA – Ricreativo Calcio Biella ha sospeso le partite dei propri campionati previste dalla settimana del 23 novembre 2026. Lo stop riguarda calcio a 7 open, calcio over 35 e calcio a 5. Il presidente Pino Lopez ha collegato la decisione a un’aggressione che riferisce di aver subito su un campo di Gaglianico.

Nella comunicazione diffusa dall’associazione sono convocati obbligatoriamente i capitani e i referenti di tutte le squadre iscritte. L’incontro è previsto lunedì 23 novembre alle 20.30 allo Sportec.

Le gare sospese e il richiamo alle regole

La sospensione interessa tutte le categorie elencate nella nota, non soltanto la squadra coinvolta nell’episodio riferito dal presidente. Il provvedimento riguarda le partite previste a partire dalla settimana del 23 novembre; la comunicazione non indica una data di ripresa.

L’attività coinvolge complessivamente 70 squadre e 1.370 giocatori. Nella nota l’associazione richiama il rispetto reciproco e prende posizione contro la violenza fisica e verbale: «Davanti a episodi di violenza fisica o verbale, il gioco si ferma».

Il racconto di Lopez e la riunione

Intervistato dalla Stampa, Lopez ha riferito che l’episodio sul campo di Gaglianico sarebbe nato dalla presenza in panchina di una persona non tesserata. Dopo aver chiesto all’arbitro di farla allontanare, il presidente sostiene di essere stato raggiunto da due dirigenti e spinto da uno di loro, cadendo a terra.

Lopez ha raccontato di aver battuto la testa e di aver chiamato i carabinieri. Ha inoltre dichiarato che la scena sarebbe stata ripresa dalle telecamere dell’impianto.

La riunione di lunedì servirà ad affrontare la situazione e il rispetto delle regole con i rappresentanti delle squadre. Lopez ha avvertito che chi non si adegua rischia l’espulsione. Per conoscere condizioni e tempi di un’eventuale ripresa occorrerà attendere le comunicazioni dell’associazione.

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