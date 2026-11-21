GURGL – Dalla Val di Susa alla vetta dello sci mondiale, passando per una scelta sportiva che ha fatto discutere. Lara Colturi, piemontese di origine e figlia dell’ex campionessa olimpica azzurra Daniela Ceccarelli, ha conquistato a 20 anni la sua prima vittoria in Coppa del Mondo, imponendosi nello slalom speciale di Gurgl, in Austria. Un successo storico anche per l’Albania, la nazionale che ha scelto di rappresentare dopo il mancato accordo con la Federazione italiana.

Nata in una famiglia profondamente legata allo sci, Lara è cresciuta tra le montagne della Val di Susa. La madre Daniela Ceccarelli ha vinto l’oro olimpico nel supergigante a Salt Lake City nel 2002, mentre il padre Alessandro Colturi è stato atleta della Nazionale e oggi è allenatore. Sono stati proprio i genitori a seguirne la crescita sportiva e a guidarne la carriera.

Il percorso di Lara verso la Nazionale albanese è nato dalle difficoltà di trovare un’intesa con la Federazione italiana sulle condizioni per proseguire il suo percorso agonistico. La famiglia ha quindi scelto l’Albania, che ha garantito loro maggiore autonomia nella gestione del progetto sportivo. Una squadra costruita attorno a Lara e alla sua famiglia, con il contributo anche del fratello.

A Gurgl è arrivata la consacrazione: Colturi ha chiuso lo slalom in 1’45”47, precedendo le svedesi Sara Hector e Anna Swenn Larsson. Per lei è il primo successo dopo nove podi in Coppa del Mondo e vale anche il primato nella classifica generale, con 260 punti. È inoltre la prima vittoria dell’Albania nella storia dello sci.

Un risultato che conferma la crescita della giovane atleta, già protagonista nelle prime gare della stagione. “Sono felicissima per questa vittoria e per questo inizio di stagione. È il frutto di un lungo lavoro, ma la strada è ancora lunga”, ha commentato Colturi.

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