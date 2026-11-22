NICHELINO – Un esemplare di lupo sembra essere arrivato a ridosso delle abitazioni a Nichelino. Ad avvisare la popolazione è l’assessore alle politiche animaliste Fiodor Verzola che diffonde il video dell’avvistamento.

“Dall’analisi dei filmati pervenutimi ieri sera, ritengo con ragionevole probabilità che si tratti di un esemplare di lupo. Sulla base delle mie competenze cinofile, propenderei per escludere che si tratti di un cane lupo cecoslovacco, pur non potendo esprimere una valutazione definitiva, vista la qualità delle immagini” – inizia Verzola.

L’assessore avvisa che la presenza occasionale di un lupo sul territorio di Nichelino non è un fenomeno impossibile, soprattutto considerando la sua conformazione, per la presenza dell corridoio naturale del Sangone, il Parco naturale di Stupinigi e le vaste aree verdi circostanti.

“Potrebbe verosimilmente trattarsi di un giovane lupo in dispersione, alla ricerca di un proprio territorio. In questa fase un lupo può percorrere diverse decine di chilometri in una sola notte e potrebbe quindi trovarsi, già oggi, molto lontano dal luogo dell’avvistamento”- spiega Verzola.

Cosa occorre fare?

Verzola avverte di evitare qualsiasi tentativo di avvicinamento o interazione con l’animale, che potrebbe spaventarlo e indurlo a fuggire, attraversando pericolosamente strade trafficate causando incidenti. Se in passeggio con il cane, tenerlo saldo al guinzaglio e allontanarsi per evitare istinti di predazione.

Cosa assolutamente da non fare è fornire cibo all’animale o lasciare residui alimentari accessibili, perché non associ la presenza umana alla disponibilità di risorse alimentari.

“L’essere umano non rappresenta una preda abituale del lupo e gli episodi di aggressione sono estremamente rari” – rassicura l’assessore.

Pur trattandosi di un avvistamento occasionale, l’assessore ha attivato i sistemi di monitoraggio. La diffusione del video ha come obiettivo quella di fornire alla cittadinanza informazioni corrette, evitando allarmismi, paure ingiustificate e inutili demonizzazioni dell’animale.

“La conoscenza e la consapevolezza sono gli strumenti migliori per costruire una corretta convivenza con la fauna selvatica e noi continueremo a essere qui per tutelare la nostra comunità” – conclude Verzola.

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