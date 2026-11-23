TORINO – Una parete tecnologica composta da nove monitor interconnessi per osservare in tempo reale i livelli dei fiumi, ricevere le riprese in diretta dai droni e dialogare in videoconferenza con le altre centrali operative. È questo il cuore pulsante della nuova Sala Unità di Crisi della protezione civile di Torino, inaugurata questa mattina presso il Centro comunale di via delle Magnolie 5, accanto alla Centrale Operativa della polizia locale.

L’intervento, presentato insieme a un importante potenziamento della rete radio digitale, segna un salto di qualità nella prevenzione e nella gestione delle emergenze cittadine, naturali o antropiche, garantendo la continuità delle comunicazioni anche in caso di blackout totale della telefonia mobile, fissa e delle reti dati.

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Il cuore tecnologico e il ruolo nelle emergenze

Gestito da un computer di regia con doppia scheda video e dotato di telecamere per lo streaming su rete IP, il nuovo video wall rappresenta il punto di raccordo tra tutti gli enti coinvolti nella sicurezza del territorio.

Nella quotidianità, la sala ospiterà riunioni di pianificazione, corsi di formazione, esercitazioni e il coordinamento per i grandi eventi cittadini. Ma è durante le allerte che la struttura diventerà vitale: con l’attivazione del Centro Operativo Comunale (COC) da parte del sindaco, qui convergeranno i gestori dei servizi pubblici, la Cabina di Regia del Piano Neve e le diverse Funzioni di Supporto. Su disposizione del Prefetto, inoltre, la sala potrà operare come Centro Operativo Misto per il coordinamento sovracomunale.

Comunicazioni a prova di isolamento

Accanto alla sala operativa, è stata profondamente rinnovata l’infrastruttura radio cittadina, adeguandola alle direttive nazionali che impongono sistemi alternativi in caso di crollo delle reti ordinarie. La storica rete analogica attiva dal 2008 inizia così una transizione graduale verso il digitale senza interrompere l’operatività:

Nuovo ponte radio DMR: sostituisce uno dei quattro ripetitori UHF cittadini, permettendo il doppio funzionamento (analogico e digitale).

93 radio portatili digitali: dotate di tecnologia TDMA a due slot, raddoppiano la capacità comunicativa sulla stessa frequenza.

6 apparati integrati: progettati per dialogare direttamente con la rete TETRA già in uso a Polizia Locale e Protezione Civile, il tutto gestito da una centrale web multifunzione.

Un piano da quasi 200mila euro con Fondazione CRT

La presentazione di oggi – a cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco Stefano Lo Russo, gli assessori Francesco Tresso e Marco Porcedda, il comandante della polizia locale Roberto Mangiardi, il comandante reggente dei Vigili del Fuoco Nicola Micele e il consigliere di amministrazione di Fondazione CRT Luca Settineri – chiude un pacchetto di tre progetti dal valore complessivo di 198.537,62 euro, sostenuti per 145.000 euro dalla Fondazione CRT.

Oltre alla sala e alle radio, i fondi hanno infatti permesso di potenziare i mezzi sul campo – con l’acquisto di quattro droni, due tablet per la trasmissione live, un’imbarcazione a motore e corsi specifici per il soccorso acquatico – e di finanziare la campagna Protezione Civile Itinerante, uno stand mobile nelle Circoscrizioni per sensibilizzare i cittadini, promuovere il volontariato, distribuire guide anti-caldo agli anziani e diffondere l’app per gli avvisi di allerta.

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