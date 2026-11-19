TORINO – La Regione Piemonte mette a disposizione un primo stanziamento di 300mila euro per sostenere le associazioni e i gruppi comunali di volontariato di Protezione civile. Le risorse saranno assegnate attraverso un bando rivolto alle organizzazioni iscritte all’Elenco territoriale regionale, con l’obiettivo di potenziare le dotazioni operative e migliorare la sicurezza di chi interviene nelle attività di prevenzione e gestione delle emergenze.

I fondi saranno ripartiti in parti uguali tra le associazioni di volontariato e i gruppi comunali. Potranno essere utilizzati per acquistare attrezzature, mezzi operativi, vestiario e dispositivi di protezione individuale.

«Il volontariato di Protezione civile è una delle colonne portanti del sistema di sicurezza del Piemonte», ha dichiarato l’assessore regionale alla Protezione civile Marco Gabusi, sottolineando l’importanza di garantire ai volontari strumenti adeguati, attrezzature efficienti e condizioni di sicurezza sempre migliori.

Tre linee di finanziamento per la Protezione civile

Il bando regionale prevede tre diverse linee di intervento, con contributi differenziati in base alla tipologia di acquisto.

La prima riguarda le attrezzature operative, tra cui motopompe, torri faro, gruppi elettrogeni, droni e strumenti informatici. Per questa categoria è previsto un contributo massimo di 15mila euro.

La seconda linea è destinata all’acquisto di mezzi e veicoli da utilizzare esclusivamente per le attività di Protezione civile, con un contributo massimo di 20mila euro.

La terza riguarda invece vestiario, divise e dispositivi di protezione individuale. In questo caso il contributo potrà arrivare a 10mila euro per i gruppi comunali e a 20mila euro per i gruppi intercomunali, provinciali e metropolitani.

Per tutte e tre le tipologie di intervento, la Regione potrà finanziare fino all’80% della spesa prevista.

Domande dal 21 novembre al 20 dicembre 2026

Le organizzazioni interessate potranno presentare domanda dal 21 novembre al 20 dicembre 2026, esclusivamente attraverso la piattaforma Moon della Regione Piemonte. Ogni associazione o gruppo comunale potrà presentare una sola richiesta, scegliendo una delle tre linee di finanziamento.

I contributi saranno assegnati sulla base di apposite graduatorie, che terranno conto di diversi elementi: le caratteristiche delle organizzazioni, il numero dei volontari, i rischi presenti sul territorio e la quota di cofinanziamento prevista.

«Siamo al terzo bando in 6 anni e siamo felici che, grazie alle risorse reperite annualmente, ogni associazione o gruppo comunale richiedente sia stato finanziato», ha aggiunto Gabusi.

I 300mila euro rappresentano un primo stanziamento, destinato a essere incrementato. L’assessore ha infatti anticipato che dal prossimo anno la Regione conta di aumentare ulteriormente le risorse disponibili, per continuare a sostenere una rete di volontariato considerata fondamentale per la sicurezza delle comunità piemontesi.

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