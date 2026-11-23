TORINO – Dal 30 aprile 2027, con tre frequenze settimanali il lunedì, venerdì e domenica, sarà operativo il nuovo volo tra Torino e Düsseldorf. La rotta rientra nelle novità del programma estivo 2027 di Eurowings, la più grande compagnia aerea leisure della Germania. I voli sono già disponibili all’acquisto sui canali ufficiali della compagnia aerea e tramite le agenzie di viaggio.

L’operazione punta a rafforzare l’asse tra il Piemonte e il cuore economico della Germania, offrendo nuove opportunità sia al traffico d’affari sia ai flussi turistici.

Un ponte per le imprese piemontesi

Per il tessuto produttivo locale, l’apertura della tratta rappresenta un tassello logistico di primo piano. Düsseldorf non è soltanto il baricentro economico della regione Reno-Ruhr, ma anche uno dei principali poli fieristici, finanziari e industriali d’Europa. La posizione dello scalo tedesco, situato a breve distanza dal centro urbano e ben collegato ai grandi distretti produttivi limitrofi – come Colonia, Essen e Dortmund – permetterà alle aziende piemontesi di ridurre sensibilmente tempi e costi di trasferta, agevolando gli scambi commerciali e la partecipazione agli eventi fieristici internazionali.

Turismo in entrata

Oltre al segmento business, il volo guarda a chi viaggia per piacere. Düsseldorf si propone infatti come meta ideale per un fine settimana all’insegna della cultura e del lifestyle, capace di coniugare le architetture contemporanee del quartiere Medienhafen con la tradizione dei birrifici storici dell’Altstadt, il centro cittadino.

Ma l’impatto più atteso riguarda il turismo incoming. Le tre frequenze settimanali sono state calibrate per favorire sia i soggiorni brevi sia le vacanze più lunghe a Torino e in tutto il Piemonte. L’obiettivo è intercettare non solo i viaggiatori provenienti dal bacino della Reno-Ruhr, ma anche quelli in arrivo dai vicini Paesi Bassi e dal Belgio, sfruttando la prossimità geografica dell’aeroporto tedesco ai confini del Benelux per promuovere all’estero l’offerta culturale, enogastronomica e outdoor della regione.

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