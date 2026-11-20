TORINO – La Regione Piemonte e la Città di Torino scendono in campo per difendere il collegamento aereo tra Torino e Francoforte, che Lufthansa avrebbe deciso di interrompere dall’inizio della stagione estiva 2027. Il presidente della Regione, Alberto Cirio, e il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo, hanno inviato una lettera all’amministratore delegato del gruppo tedesco, Carsten Spohr, chiedendo di riconsiderare la scelta e di valutare possibili soluzioni per mantenere attiva la rotta.

La richiesta delle due istituzioni nasce dalla rilevanza strategica del collegamento, che da 55 anni unisce Torino allo scalo tedesco, uno dei principali hub europei e internazionali. Francoforte rappresenta infatti un punto di accesso al network globale di Lufthansa, consentendo ai passeggeri in partenza da Caselle di raggiungere numerose destinazioni in Europa e nel resto del mondo.

Un collegamento considerato particolarmente importante per il sistema economico piemontese, caratterizzato da una forte vocazione all’export e dalla presenza di settori industriali come automotive, aerospazio, manifattura avanzata e tecnologia, oltre che per l’enogastronomia e il turismo.

Cirio e Lo Russo: «Fondamentale rafforzare le connessioni internazionali»

Nella lettera a Lufthansa, Cirio e Lo Russo sottolineano anche il momento positivo attraversato dall’aeroporto di Torino, che nel 2026 sta registrando numeri record.

«L’aeroporto di Torino sta vivendo una fase di forte crescita, come dimostrano i numeri record del 2026: già a ottobre è stato superato il numero complessivo di passeggeri registrato nell’intero 2025», evidenziano il presidente della Regione e il sindaco.

Per le due istituzioni, la crescita dello scalo dovrebbe essere accompagnata da un rafforzamento dei collegamenti internazionali, anziché da una loro riduzione. La rotta verso Francoforte, infatti, non è considerata importante soltanto per chi viaggia per lavoro o per turismo, ma anche per favorire l’arrivo di investitori, operatori economici e visitatori sul territorio.

«È fondamentale accompagnare questa crescita rafforzando le connessioni internazionali, non riducendole», scrivono Cirio e Lo Russo, riconoscendo al tempo stesso la complessità delle valutazioni economiche e operative che spettano alla compagnia aerea.

Una tratta che collega Torino alla rete internazionale di Lufthansa da 55 anni

Il collegamento Torino-Francoforte compie proprio nel 2026 55 anni dall’inaugurazione. Oltre mezzo secolo di rapporti con Lufthansa che, secondo Regione e Comune, ha contribuito allo sviluppo economico e all’internazionalizzazione di Torino e del Piemonte.

L’eventuale cancellazione della tratta avrebbe quindi conseguenze che, nella valutazione delle istituzioni, andrebbero oltre il solo aeroporto di Caselle, incidendo sulla connettività del territorio e sulla competitività delle imprese piemontesi sui mercati internazionali.

La lettera arriva inoltre in un momento in cui Torino e il Piemonte sono sotto i riflettori internazionali per il successo delle Nitto ATP Finals. Un’occasione che, secondo Cirio e Lo Russo, deve essere accompagnata da investimenti e collegamenti capaci di consolidare la visibilità raggiunta.

La disponibilità a trovare una soluzione con Lufthansa

Regione Piemonte e Città di Torino si dichiarano disponibili ad avviare un confronto con Lufthansa, l’aeroporto di Torino e gli attori istituzionali ed economici locali per individuare una soluzione sostenibile.

L’obiettivo è scongiurare l’interruzione del collegamento, cercando un percorso condiviso che tenga conto delle esigenze della compagnia e, allo stesso tempo, del valore strategico della rotta per imprese e cittadini.

«Investire sui collegamenti internazionali significa investire sul futuro di Torino e dell’intero Piemonte», concludono il presidente della Regione e il sindaco, affidando alla compagnia tedesca la richiesta di riaprire il confronto sul futuro del volo Torino-Francoforte.

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