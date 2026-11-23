MONTALDO ROERO – A Montaldo Roero, nel Cuneese, sono stati rubati i semafori che regolavano il traffico sulla SP 119, in un tratto stretto del centro. La sindaca Claudia Rosso ha invitato alla prudenza chi percorre la strada, in attesa di una soluzione.

Il furto di tre semafori è avvenuto nella notte precedente al 22 novembre 2026, nel punto in cui via Castello si immette in via Roma. Al mattino la scoperta: erano rimasti soltanto i pali di sostegno.

L’appello della sindaca

La sindaca Rosso si è detta sbigottita per quanto successo e ha chiesto a chi attraversa il paese di «prestare la massima attenzione finché non troveremo una soluzione». L’assenza dei semafori interessa un punto in cui la carreggiata si restringe e gli impianti regolavano la circolazione.

La denuncia e i prossimi passaggi

Il furto è stato denunciato ai carabinieri, impegnati a verificare eventuali registrazioni delle telecamere nella zona, ma non quelle comunali che non erano ancora operative.

La sindaca ha indicato la necessità di trovare una soluzione. Non è noto se, dopo la segnalazione del 22 novembre, gli impianti siano stati ripristinati o siano state adottate misure provvisorie.

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