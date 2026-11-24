VERBANIA – Al termine di una battuta di caccia ha esagerato con l’alcol fino a sentirsi male, ritrovandosi con il fucile ancora con sé in evidente stato di ebbrezza. È successo a Verbania, dove l’intervento dei soccorritori e della polizia ha portato al ritiro del porto d’armi e al sequestro cautelare di cinque fucili e circa settanta munizioni.

Cosa è successo

Secondo quanto ricostruito, il protagonista della vicenda è un uomo di quarant’anni residente nel Verbano. Dopo aver bevuto troppo, ha accusato un malore e ha chiesto aiuto alla compagna, che ha allertato il 118. All’arrivo del personale sanitario, l’uomo – pur mostrandosi collaborativo – ha rifiutato il trasporto in ospedale.

A destare preoccupazione era però la presenza dell’arma. I sanitari hanno quindi richiesto l’intervento delle volanti della polizia per mettere in sicurezza la situazione. Gli agenti, oltre a gestire il fucile che l’uomo aveva al seguito, hanno esteso il controllo all’abitazione, procedendo al sequestro cautelare di cinque fucili regolarmente denunciati e di una settantina di cartucce.

Per il quarantenne è scattato anche il ritiro del porto d’armi, provvedimento in vigore in attesa delle valutazioni e delle eventuali decisioni della prefettura.

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