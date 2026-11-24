TORINO – Oltre settanta grammi di cocaina, dosi già confezionate e un bilancino di precisione. È il bilancio dell’operazione condotta dagli agenti del commissariato Mirafiori della polizia di Stato, che hanno arrestato una donna di 22 anni con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

I fatti

Tutto è iniziato durante un ordinario servizio di controllo del territorio alla stazione ferroviaria di Torino Lingotto. Qui i poliziotti hanno fermato la giovane che, fin dai primi momenti, ha mostrato un atteggiamento particolarmente agitato e reticente, spingendo gli operatori ad approfondire le verifiche.

Addosso alla ventiduenne gli agenti hanno trovato un sacchetto di plastica trasparente con oltre 20 grammi di cocaina e altri sei involucri termosaldati contenenti la stessa sostanza. Il controllo è poi proseguito nell’abitazione della ragazza, dove i poliziotti hanno rinvenuto un bilancino di precisione con tracce di polvere bianca, poggiato sul frigorifero in zona giorno, e una busta di plastica azzurra con altri 52 grammi di cocaina, nascosta in camera da letto all’interno di un paio di pantaloncini.

Raccolti gli elementi, la 22enne è stata arrestata per detenzione ai fini di spaccio. L’autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento e disposto nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Torino.

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