BUSSOLENO – Un odore acre proveniente dall’appartamento ha insospettito i carabinieri, che durante un controllo si sono trovati davanti a una vera e propria serra domestica per la coltivazione di marijuana. È successo a Bussoleno, dove un uomo di 75 anni è stato arrestato dai carabinieri della Compagnia di Susa con l’accusa di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

L’arresto è scattato durante un’ordinaria attività di consegna di atti giudiziari. Una volta entrati nell’abitazione, i militari hanno notato la presenza di una seconda persona che stava fumando uno spinello in cucina. Un particolare che, insieme all’odore proveniente dai locali, ha spinto i carabinieri ad approfondire il controllo e a procedere con una perquisizione domiciliare.

Oltre sei chili di marijuana nell’abitazione

La perquisizione ha permesso di scoprire e sequestrare oltre sei chilogrammi di marijuana, conservati in diversi punti della casa. Una parte della sostanza era custodita all’interno di barattoli, mentre altra era già stata suddivisa e confezionata in buste, apparentemente pronta per essere immessa sul mercato.

La scoperta più significativa è arrivata da un deposito degli attrezzi, trasformato in una vera e propria serra per la coltivazione della cannabis. All’interno i carabinieri hanno trovato altra marijuana ancora in fase di essiccazione e un’attrezzatura composta da lampade, una stufetta elettrica e un ventilatore, utilizzata per favorire la crescita e la lavorazione delle piante.

Sequestrati anche bilancini e denaro contante

Nel corso degli accertamenti sono stati inoltre sequestrati due bilancini di precisione, decine di sacchetti per il confezionamento della droga e 640 euro in contanti.

Il materiale rinvenuto, insieme alla quantità di stupefacente e alle modalità di conservazione e confezionamento, ha portato all’arresto del 75enne. L’uomo è accusato di produzione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti ed è stato trasferito nel carcere delle Vallette di Torino.

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