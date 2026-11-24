CuneoTrasporti
Maltempo e neve: chiusa da questa sera la statale 21 del Colle della Maddalena
Stop alla circolazione lungo la strada statale 21 “del Colle della Maddalena”
ARGENTERA – Scatta a partire da questa sera lo stop alla circolazione lungo la strada statale 21 “del Colle della Maddalena”. A partire dalle ore 20:00 di oggi, martedì 24 novembre, il tratto compreso tra il centro abitato di Argentera (km 53,330) e il confine di Stato con la Francia (km 59,708) resterà chiuso al traffico in entrambe le direzioni.
La decisione è stata presa in via precauzionale a seguito dell’ultimo bollettino di vigilanza meteorologica diramato da Arpa Piemonte (n. 364/2026), che segnala un peggioramento delle condizioni meteo con l’arrivo di neve al suolo sull’arco alpino già nelle prossime ore.
Il divieto di transito rimarrà attivo fino a cessata necessità: la riapertura del valico avverrà soltanto quando le condizioni meteorologiche e lo stato del manto stradale consentiranno di garantire nuovamente la piena sicurezza per gli automobilisti e i mezzi pesanti.
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