TORINO – Una discussione nata tra due persone che avevano bevuto e poi degenerata in una violenta colluttazione. È questa la versione fornita da Daniele Leo, 43 anni, accusato dell’omicidio di Francesco Zangari, 66 anni, titolare del Manhattan Pub di via Giachino 46, a Torino. Secondo quanto riferito dal suo avvocato, Edoardo Zambardi, l’uomo avrebbe escluso di aver agito con l’intenzione di uccidere il datore di lavoro, respingendo anche l’ipotesi di un movente legato a questioni economiche o a stipendi non pagati.

“Il mio assistito è ancora sotto choc e fatica a ricordare, ma mi ha detto che non voleva assolutamente uccidere Zangari”, ha spiegato il legale. Una ricostruzione che dovrà essere verificata nell’ambito delle indagini, mentre la difesa ha già annunciato l’intenzione di presentare ricorso contro la convalida del fermo, disposta per pericolo di fuga.

Intanto, nella giornata di oggi, martedì 24 novembre, sarà conferito l’incarico per l’autopsia sul corpo della vittima. L’esame potrà fornire ulteriori elementi sulle cause e sulle modalità del decesso.

La lite, la colluttazione e i colpi nel piazzale

Secondo la ricostruzione degli investigatori, i fatti risalgono alla notte di venerdì 20 novembre. Tra Zangari e il suo dipendente sarebbe scoppiata una discussione, proseguita poi all’esterno del locale, nel piazzale sul retro del Manhattan Pub.

Il confronto sarebbe degenerato in una violenta colluttazione. A un certo punto il titolare sarebbe caduto a terra e sarebbe stato raggiunto da una serie di calci e pugni sferrati da Leo. Le percosse si sarebbero rivelate fatali per il 66enne.

Resta da chiarire che cosa abbia innescato la discussione e se, prima della notte dell’omicidio, tra i due fossero già emersi contrasti. Gli inquirenti stanno infatti verificando diverse ipotesi, compresa quella di eventuali tensioni legate al rapporto di lavoro.

Le dichiarazioni di Leo e le indagini sul movente

Durante l’interrogatorio, Leo si era avvalso della facoltà di non rispondere, rendendo però alcune dichiarazioni spontanee. In quell’occasione aveva espresso il proprio dispiacere per quanto accaduto, descrivendo Zangari, conosciuto da tutti come Franco, non soltanto come il proprio datore di lavoro, ma anche come un amico.

La versione fornita alla difesa, secondo cui l’omicidio sarebbe stato la conseguenza di una lite degenerata e non di un gesto premeditato, si inserisce in un quadro investigativo ancora in fase di ricostruzione.

Le indagini, coordinate dalla pm Lisa Iovane, sono affidate agli agenti della Squadra mobile. Nell’ambito degli accertamenti è stata perquisita anche l’abitazione del 43enne, dove gli investigatori hanno sequestrato quaderni e agende contenenti appunti, che saranno esaminati per verificare l’eventuale presenza di elementi utili a chiarire il movente.

L’autopsia e gli ulteriori approfondimenti investigativi dovranno contribuire a ricostruire con maggiore precisione la dinamica della notte del 20 novembre e le circostanze che hanno portato alla morte di Francesco Zangari.

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