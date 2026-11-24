TORINO – Alla vigilia della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, a Torino si apre un confronto sulla collocazione di una panchina rossa nel giardino interno del Palazzo di Giustizia. L’iniziativa, pensata per ricordare le vittime di femminicidio e di violenza di genere, ha ottenuto il sostegno della Procura della Repubblica, del Tribunale, della Corte d’Appello e del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati. A esprimere perplessità è invece la Camera penale “Vittorio Chiusano”, che riunisce gli avvocati penalisti della provincia.

Secondo la Camera penale, la panchina rossa, pur rappresentando un simbolo importante nella sensibilizzazione contro la violenza sulle donne, non sarebbe opportuna all’interno di un luogo istituzionale come il Palazzo di Giustizia. L’associazione propone, in alternativa, di collocarla nel giardino Lidia Poet, situato all’esterno del complesso giudiziario e intitolato alla prima donna avvocato del Paese.

La posizione della Camera penale

La questione è emersa durante l’assemblea della Camera penale, convocata per discutere le ragioni dell’astensione dalle udienze dei penalisti. Il presidente del direttivo, Davide Richetta, ha ribadito la condivisione dei principi di tutela delle donne e di contrasto ai femminicidi e alla violenza di genere, sottolineando tuttavia le possibili implicazioni simboliche dell’iniziativa.

La preoccupazione riguarda soprattutto il rapporto tra il significato della panchina e i principi che regolano l’attività giudiziaria. Secondo Richetta, la sua presenza all’interno del Tribunale potrebbe essere interpretata come un segnale di schieramento, anche da parte di chi è chiamato a difendersi da accuse di violenza contro le donne.

“Mettendosi nei panni di un imputato accusato di reati contro le donne”, osservano i penalisti, la presenza della panchina potrebbe dare l’impressione che la giustizia abbia già assunto una posizione, come se avesse simbolicamente “già preso posto” sulla panchina.

Presunzione di innocenza e imparzialità della giustizia

Nella nota diffusa dalla Camera penale si legge: “Il Palazzo di Giustizia appartiene a tutti: a chi denuncia e a chi è denunciato, a chi cerca tutela e a chi deve difendersi”.

Gli avvocati richiamano quindi la necessità di mantenere distinti, pur riconoscendone il valore, il contrasto alla violenza di genere e il principio della presunzione di innocenza. “Prevenzione della violenza e presunzione di innocenza sono valori diversi, entrambi importanti e da difendere. Ma il Tribunale resta il luogo delle garanzie”, scrivono.

La posizione della Camera penale, secondo quanto emerso durante l’assemblea, avrebbe suscitato un confronto anche al suo interno, dove non tutti i partecipanti sarebbero contrari alla collocazione della panchina negli spazi interni del Palazzo di Giustizia.

Il dibattito resta dunque aperto e riguarda non il valore dell’iniziativa contro la violenza sulle donne, che i penalisti dichiarano di condividere, ma il luogo ritenuto più appropriato per ospitare un simbolo di questo tipo.

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