TORINO – Sono 31,1 ogni 10mila accessi femminili in Pronto Soccorso. È il dato registrato nel 2026 dall’ospedale Mauriziano di Torino per gli accessi con indicazione di violenza, il valore più alto rilevato dalla struttura dal 2020. Un numero superiore anche al riferimento nazionale ISTAT del 2024, pari a 20,2 accessi ogni 10mila accessi femminili.

Un dato che non indica necessariamente un aumento degli episodi di violenza, ma che può riflettere anche una maggiore capacità di riconoscerli e intercettarli. È proprio su questo aspetto che si concentra il lavoro dell’ospedale torinese, dove tutto il personale del Dipartimento di Emergenza e Accettazione (DEA) ha ricevuto una formazione specifica per individuare i segnali di violenza, accogliere le donne e attivare i percorsi di protezione.

Tra le situazioni individuate figurano anche cinque casi di sospetto maltrattamento, riconosciuti dagli operatori sanitari e presi in carico dall’équipe. Un risultato importante, considerando che una parte consistente della violenza resta sommersa. Non sempre, infatti, le donne arrivano in ospedale dichiarando di aver subito un’aggressione: possono presentarsi per traumi, disturbi o sintomi apparentemente scollegati da una situazione di maltrattamento, senza riuscire a raccontarne le cause.

Violenza sulle donne, al Mauriziano aumentano le segnalazioni tra le over 50

La violenza contro le donne non si manifesta soltanto attraverso episodi di violenza sessuale o lesioni fisiche evidenti. Può assumere forme diverse, dalla violenza psicologica ai maltrattamenti, che possono emergere soltanto attraverso un’attenta valutazione clinica e relazionale.

A confermare la complessità del fenomeno sono anche i dati ISTAT relativi al periodo 2022-2024. Tra le diagnosi registrate negli accessi in Pronto Soccorso con indicazione di violenza, il maltrattamento non specificato rappresenta il 50,9% dei casi nella fascia tra 18 e 49 anni e il 58,8% tra le donne dai 50 anni in su.

Un altro elemento significativo riguarda proprio l’età delle donne che arrivano al Pronto Soccorso del Mauriziano. Nei primi nove mesi del 2026, il 40,8% degli accessi per violenza tra le donne adulte ha riguardato persone di almeno 50 anni, contro il 26,6% registrato nel 2025.

Una distribuzione che invita a superare gli stereotipi sulla violenza di genere e sull’identikit delle vittime. Il fenomeno può riguardare donne di tutte le età e condizioni sociali e richiede attenzione anche quando i segnali non sono immediatamente riconoscibili.

La formazione del personale e il Gruppo aziendale antiviolenza

L’ospedale Mauriziano, storico presidio sanitario nel centro di Torino, fa parte della rete regionale per il contrasto alla violenza contro le donne. Negli anni ha sviluppato un modello di intervento basato sulla formazione degli operatori, sulla collaborazione tra diverse professionalità e sull’attività del Gruppo aziendale antiviolenza.

Il percorso non coinvolge soltanto il Pronto Soccorso, ma anche medici, infermieri, operatori sociosanitari e personale tecnico e amministrativo degli altri servizi ospedalieri. L’obiettivo è fare in modo che ogni professionista, secondo il proprio ruolo, sappia riconoscere eventuali segnali, ascoltare senza giudicare, rispettare la riservatezza e indirizzare la persona verso i percorsi di assistenza e protezione.

Il Gruppo aziendale antiviolenza è coordinato da Barbara Ramassotto, responsabile assistenziale del DEA.

«Un’azienda sanitaria pubblica ha una responsabilità che va oltre quella, fondamentale, di curare le persone: una responsabilità civile e sociale», sottolinea Franca Dall’Occo, direttore generale dell’Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino.

«Un ospedale è spesso uno dei primi luoghi in cui una donna trova il coraggio e la possibilità di chiedere aiuto. Per questo il nostro compito non può esaurirsi nella cura delle lesioni o nella risposta a un bisogno sanitario immediato. Dobbiamo essere capaci di riconoscere i segnali, anche quelli meno evidenti, di ascoltare senza giudicare, di accogliere con rispetto e competenza e di accompagnare le persone verso i percorsi di protezione e di sostegno».

Dall’Occo richiama anche l’importanza delle parole utilizzate per raccontare la violenza: «Possono contribuire a superare stereotipi e pregiudizi e a restituire dignità alle vittime, oppure alimentare rappresentazioni distorte e minimizzare le responsabilità».

Il 19 novembre un incontro al Mauriziano sul linguaggio e la violenza di genere

Proprio il rapporto tra riconoscimento della violenza e linguaggio sarà al centro dell’iniziativa “Le parole per raccontare, riconoscere, aiutare. Contrastare la violenza sulle donne partendo dai dati”, organizzata dal Mauriziano giovedì 19 novembre, in vista della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne del 25 novembre.

L’appuntamento è in programma nell’Aula Carle dell’ospedale e metterà a confronto professionisti sanitari, rappresentanti delle istituzioni, esperti di psicologia e giornalisti.

La mattinata partirà dai numeri del fenomeno: secondo le più recenti indagini ISTAT, circa una donna italiana su tre ha subito nel corso della vita almeno una forma di violenza fisica o sessuale. Saranno quindi approfonditi il ruolo del Pronto Soccorso nell’individuazione dei casi, il funzionamento della rete regionale antiviolenza, l’intervento delle forze dell’ordine e gli aspetti psicologici e comunicativi.

Al centro del confronto ci sarà anche la responsabilità dell’informazione. Espressioni come “raptus”, “gelosia”, “lite familiare” o “relazione tormentata” possono infatti contribuire a rappresentare in modo distorto gli episodi di violenza, attenuando la responsabilità di chi li commette o spostando l’attenzione sulle vittime.

Nel pomeriggio la formazione proseguirà con il personale del Mauriziano. Un’attività che punta a consolidare competenze e strumenti di intervento durante tutto l’anno, andando oltre le iniziative legate alla ricorrenza del 25 novembre.

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