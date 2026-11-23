TORINO – Quello appena trascorso è stato un fine settimana piuttosto ventoso per il Piemonte. Non sono mancate, tuttavia, copiose nevicate che hanno imbiancato le nostre montagne, con accumuli di neve fresca fino ad oltre 15-20 centimetri sopra i 1.700-2.000 metri di quota, specie tra le alte valli di Pinerolese e Susa.

Le raffiche di vento e le temperature miti

In queste ore si registrano raffiche di foehn tempestose su tutte le aree alpine piemontesi fin verso gli sbocchi vallivi, in estensione – localmente – fin sulle pianure pedemontane comprese tra Biellese e Cuneese.

Già nella giornata di ieri, in quota le raffiche di vento stanno hanno raggiunto intensità notevoli, ben oltre i 100 km/h. Questi i valori più elevati misurati dalle stazioni meteorologiche delle varie reti strumentali:

198 km/h Gran Vaudala – Ceresole Reale (TO), 3.272m;

139 km/h Loc. Chiot – Bobbio Pellice (TO), 1.486m;

125 km/h Rifugio Vaccarone – Giaglione (TO), 2.745m;

117 km/h Rifugio Gastaldi – Balme (TO), 2.659m;

111 km/h Monviso – Pontechianale (CN), 3.320m;

103 km/h Rifugio Willy Jervis – Bobbio Pellice (TO), 1.732m

Le previsioni

Come riportato dal meteorologo Andrea Vuolo, il flusso delle correnti atlantiche continua a rimanere il protagonista sull’area alpina e mediterranea con una serie di perturbazioni che stanno determinando un periodo piuttosto piovoso anche in Piemonte.

Quest’oggi, un temporaneo rinforzo dell’alta pressione da Ovest, garantirà tuttavia una giornata ben soleggiata, salvo foschie dense e banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali e venti di foehn molto forti sui settori alpini fin verso le aree pedemontane, specie su Cuneese e Torinese, dove le temperature massime potranno portarsi fin sui 16-18 °C e in genere tra 11 e 15 °C sul resto delle aree pianeggianti.

Domani, martedì, sono invece attese condizioni nuvolose per nebbie e nubi basse al mattino, prima dell’arrivo di una nuova perturbazione che dalla serata e poi fino al tardo pomeriggio di mercoledì determinerà il passaggio di precipitazioni moderate diffuse, localmente forti sulle Alpi Marittime e Liguri e fitte nevicate in montagna con i fiocchi che potrebbero portarsi fin sui 700-1.000 metri di quota mercoledì mattina e localmente a 400-500 metri su Monregalese, Cebano e alta Langa.

Foto da Bardonecchia amor mio

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