Alessia Fonsatti muore a 28 anni in uno scontro, tutta Nichelino si mobilita e lancia una raccolta fondi per il marito

NICHELINO – Troppo gravi le ferite riportate. È deceduta così all’ospedale Cto di Torino Alessia Fonsatti, la 28enne di Nichelino rimasta vittima, il 7 ottobre, di uno scontro tra la sua auto e un autoarticolato alla rotonda di via Debouché, tra Nichelino, Vinovo e Candiolo.

Alessia Fonsatti era una tecnica radiologa all’istituto di Candiolo, sposata da due anni con Mattia Stendardo, calciatore del Trofarello. Tutta la città si è stretta intorno a Stendardo, alla famiglia e agli amici sconvolti dalla prematura perdita della 28enne.

La raccolta fondi

Ed è proprio per supportare Mattia, in un abbraccio solidale, che l’amico Vittorio Palummieri ha avviato una raccolta fondi.

I fondi raccolti vengono gestiti dal sottoscritto per essere interamente devoluti a Mattia, al fine di offrirgli un supporto economico e psicologico concreto per affrontare questo tragico momento. Al termine della raccolta, l’intera somma verrà trasferita direttamente a lui tramite bonifico bancario. Alessia ci ha lasciati a soli 28 anni, a causa di un tragico incidente stradale, lasciando un vuoto immenso nella vita di chi le voleva bene ed in quella di Mattia, suo marito. Di fronte a un dolore così grande, non possiamo cambiare ciò che è successo, ma possiamo fare qualcosa per esserci. Abbiamo creato questa raccolta per offrire a Mattia un sostegno concreto e aiutarlo ad affrontare un percorso di supporto psicologico in un momento così difficile. Ogni donazione, anche piccola, può fare la differenza. Se non puoi contribuire, condividi questa raccolta per aiutarci a raggiungere più persone. Facciamo sentire a Mattia che non è solo.

Scrive l’organizzatore.

Il cordoglio unanime per la perdita di Alessia Fonsatti

La Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro e l’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo ricordano la 28enne così:

Ci sono sorrisi che lasciano un segno e persone che, anche nel poco tempo trascorso insieme, riescono a farsi voler bene.

Oggi la Fondazione Allegra Agnelli per la Ricerca sul Cancro e l’Istituto Nazionale Oncologico di Candiolo ricordano con grande affetto Alessia Fonsatti, tecnico di radiologia di INOC, che ci ha lasciato troppo presto.

Il suo sorriso, la sua gentilezza e il ricordo dei momenti condivisi resteranno nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerla e lavorare al suo fianco.

A nome di tutta la Fondazione e dell’Istituto, ci stringiamo con affetto alla sua famiglia, ai suoi amici e a tutte le persone che le hanno voluto bene.

Ciao Alessia, continueremo a ricordarti così, con il tuo sorriso.

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