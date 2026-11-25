TORINO – Torino investe sulla rinaturalizzazione del Parco della Confluenza e sul rafforzamento dei corridoi ecologici lungo il Po e la Stura. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo degli interventi di sviluppo e completamento delle infrastrutture verdi nell’area nord-est della città, per un investimento complessivo di 1,89 milioni di euro.

Il progetto, proposto dall’assessore al Verde pubblico e ai Fiumi Francesco Tresso, potrà contare su un contributo regionale di 1,59 milioni di euro, ottenuto attraverso il bando «Corona Verde», dedicato al completamento delle infrastrutture verdi del territorio.

Tra gli interventi più significativi c’è la rigenerazione dell’ex Vivaio comunale Regio Parco, che sarà trasformato in un nuovo spazio dedicato agli alberi, alla biodiversità, alla ricerca ecologica e all’educazione ambientale, con attività aperte anche alla cittadinanza.

Parco della Confluenza, saranno messe a dimora oltre 6mila piante

Il cuore del progetto è la realizzazione di un corridoio ecologico lungo la sponda sinistra del Po, attraverso interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione dell’area in cui il torrente Stura di Lanzo incontra il fiume.

È prevista la messa a dimora di 6.308 nuove essenze vegetali, di cui 571 alberi e 5.737 arbusti, appartenenti a 67 specie differenti. A queste si aggiungeranno nuovi prati melliferi, pensati per favorire la biodiversità e creare habitat adatti all’avifauna e agli insetti.

Gli interventi contribuiranno anche all’assorbimento della CO2 e al rafforzamento delle funzioni ecosistemiche dell’area, migliorando allo stesso tempo la qualità paesaggistica e la possibilità di frequentare questi spazi verdi.

«Con l’approvazione del progetto esecutivo, che segue il finanziamento regionale, compiamo un passaggio importante verso la realizzazione di un progetto che nel suo consolidamento ha visto la collaborazione di diversi soggetti», spiega l’assessore Francesco Tresso.

La fase di progettazione è stata sostenuta dalla Fondazione Compagnia di San Paolo e sviluppata insieme allo studio PNAT di Stefano Mancuso. L’obiettivo è coniugare l’incremento della biodiversità e la valorizzazione del patrimonio arboreo con la creazione di nuovi spazi di socialità e partecipazione.

La gara per affidare i lavori è prevista in primavera.

Sei aree coinvolte tra Colletta, Regio Parco e Arrivore

Il progetto interessa sei ambiti territoriali della Circoscrizione 6: il Parco della Colletta, l’ex Vivaio comunale Regio Parco, la sponda sinistra del Po, l’area della Confluenza, strada Settimo e il Parco dell’Arrivore.

Nel Parco della Colletta gli interventi serviranno a completare il corridoio ecologico a protezione degli habitat naturali, ampliando l’area protetta attraverso nuove macchie arboree e il completamento di un filare alberato.

La trasformazione più significativa riguarderà l’ex Vivaio comunale Regio Parco, che tornerà a essere uno spazio aperto alla cittadinanza. L’area sarà organizzata come un ecosistema integrato, nel quale convivranno due funzioni: il Vivaio comunale, destinato alla coltivazione e alla rigenerazione degli alberi necessari per i progetti di forestazione urbana della città, e il Vivaio sociale, pensato come luogo di conoscenza e valorizzazione del patrimonio arboreo, con attività rivolte ai cittadini.

Lungo la sponda sinistra del Po saranno invece ripristinate le fallanze arboree dei filari, mentre nel Parco e nell’area della Confluenza verranno realizzate nuove fasce alberate e arbustive per favorire la rinaturalizzazione. È inoltre previsto un tratto di pista ciclopedonale in direzione di strada Settimo.

Strada Settimo e Parco dell’Arrivore, più verde e meno asfalto

Una parte degli interventi interesserà anche strada Settimo, dove sono previsti lavori di de-impermeabilizzazione del suolo e drenaggio urbano sostenibile, accompagnati dalla realizzazione di nuove aiuole verdi.

L’obiettivo è intervenire su un’area oggi quasi interamente asfaltata, aumentando la capacità del terreno di assorbire l’acqua piovana e contribuendo a ridurre le isole di calore. Le opere permetteranno inoltre di ricostituire un corridoio verde di collegamento con il Parco dell’Arrivore e piazza Sofia.

Nel Parco dell’Arrivore il progetto si concentrerà soprattutto sulla zona umida nella porzione sud-est, nei pressi del laghetto. Qui saranno infoltite le specie vegetali igrofile già presenti e introdotte nuove piante per ampliare le superfici utilizzate dagli uccelli.

Lungo il percorso che collega strada Settimo al laghetto saranno inoltre potenziate le macchie boscate e arbustive e ripristinate alcune aree prative attraverso la semina di prati melliferi. Prevista anche una nuova viabilità di accesso al laghetto, realizzata con materiale drenante stabilizzato.

Un corridoio verde per collegare Po, collina e aree naturali

L’intervento si inserisce nella strategia del Comune di Torino per rafforzare l’infrastruttura verde e blu della città, mettendo in connessione parchi, collina e sponde fluviali.

L’area della Confluenza ha infatti un’importante valenza naturalistica: si trova lungo un corridoio ecologico fluviale di rilevanza provinciale che collega la collina torinese al Parco naturale della Mandria e prosegue verso le zone prealpine.

Il territorio rientra inoltre nel perimetro del Parco naturale del Po e della Riserva della Biosfera UNESCO MaB CollinaPo.

Il progetto punta quindi non soltanto a piantare nuovi alberi e arbusti, ma a rafforzare la continuità degli ambienti naturali, migliorare la capacità del territorio di affrontare gli effetti dei cambiamenti climatici e restituire alla città nuovi spazi verdi accessibili e da vivere.

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