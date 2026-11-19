VERCELLI – 13 mila metri quadrati di parco lungo il Sesia, dove per decenni sono stati scaricati residui delle lavorazioni tessili e chimiche. A Vercelli, tra corso Rigola, il fondo di via Locati e l’argine destro del fiume è stato compiuto il primo passo per l’ambizioso progetto di recupero del Lungosesia.

È stato infatti inaugurato oggi, alla presenza dell’assessore regionale all’Ambiente Matteo Marnati e dell’amministrazione comunale, il nuovo parco che sorge sopra l’ex discarica della fabbrica di fibre Châtillon, poi Montefibre. L’impresa, a fine anni Quaranta, aveva ottenuto dallo Stato l’autorizzazione a scaricare in questo luogo i residui delle lavorazioni. Fino agli anni Ottanta, la Montefibre è stata la più grande manifattura di Vercelli.

Nei decenni, però, il terreno si è contaminato: le analisi hanno rilevato idrocarburi oltre i limiti. I monitoraggi hanno invece escluso la contaminazione della falda.

Con fondi regionali, nel 2009 il Comune avviò un progetto pilota di 10 mesi su un primo lotto, insieme a Regione Piemonte, Arpa, Asl e Provincia. Da quel lavoro nacque un progetto completo che inizialmente prevedeva una spesa di circa 4 milioni di euro. Mancavano però i fondi per realizzarlo e i lavori si fermarono.

Le risorse sono arrivate con il PNRR. Dopo una prima assegnazione di poco più di 3.28 milioni nel 2022, con il decreto del 7 maggio 2024 il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha portato l’importo per realizzare il progetto a oltre 5,3 milioni di euro. Il cantiere è iniziato il 3 luglio 2025.

«Questa è la più grande bonifica che abbiamo realizzato in Piemonte» – dichiara senza mezzi termini l’assessore Marnati – «Questo caso è un altamente simbolico: è stato complicato avere le risorse, ma grazie al PNRR oggi coroniamo l’obiettivo che ha la città di proseguire e realizzare una “fascia verde” che sia fruibile per tutti. Questa è la bellezza della giornata di oggi: da questo momento quest’area è di tutti». Marnati ha annunciato anche una nuova legge regionale sulle bonifiche, per accelerare il recupero dei siti contaminati.

I lavori per il nuovo parco di Vercelli – che ora è il più grande parco pubblico della città – hanno compreso il taglio del bosco cresciuto spontaneamente, la rimozione di rifiuti, inclusi materiali contenenti amianto, e la sistemazione del vecchio bacino creato con il primo intervento di bonifica del 2009. Sotto il parco, invece, restano i rifiuti, isolati con strati impermeabili e ricoperti di terra (tecnica chiamata capping). Il controllo dell’acqua sotterranea prosegue attraverso strumenti specifici. Lo spazio verde comprende alberi, arbusti, prato, camminamenti, panchine e arredi. È recintato e videosorvegliato.

«Recuperare questo terreno significa dare loro uno spazio lungo il Sesia dove passeggiare, stare all’aperto e trascorrere del tempo insieme. Un luogo che cambia uso e diventa parte della vita della città» dice il sindaco Roberto Scheda.

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