TORINO – La ferrovia tra Domodossola e Iselle dovrebbe fermarsi per sei mesi nel 2028, durante il rifacimento del ponte Boldrini e i lavori alla stazione di Iselle. Secondo il quadro illustrato dall’assessore regionale ai Trasporti Marco Gabusi, durante l’interruzione sono previsti treni tra Briga e Iselle e autobus sostitutivi tra Iselle e Domodossola.

Per chi viaggia lungo l’intero percorso, il piano comporterebbe quindi un cambio di mezzo a Iselle.

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Il ponte Boldrini e le chiusure verso Arona

Secondo Gabusi, ai tavoli bilaterali tra Italia e Svizzera si è concordato di spostare al 2028 una finestra di tre mesi di interruzione sulla Domodossola-Arona inizialmente prevista per il 2029, facendola ricadere nel periodo di stop per il ponte. Il programma originario prevedeva già altri tre mesi di chiusura sulla Domodossola-Arona nel 2028.

L’obiettivo indicato dall’assessore è evitare nel 2029 altre chiusure continuative estese, sia a nord di Domodossola sia verso Arona. Per organizzare i servizi sostitutivi e individuare la copertura dei costi straordinari, la Regione riferisce di essere in contatto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

È stata valutata anche la possibilità di lavorare mantenendo aperto un binario alla volta. Secondo Gabusi, la soluzione illustrata da RFI richiederebbe comunque una prima chiusura totale di quattro mesi per intervenire sugli appoggi del ponte e varare una campata. Dopo la riapertura di un solo binario, sarebbe necessaria un’ulteriore interruzione di durata simile per completare l’altro. L’alternativa è stata giudicata meno conveniente per la durata complessiva delle limitazioni.

Finanziamento della dismissione anticipata dei treni NINA

L’adeguamento alla normativa antincendio, che risale al 2005, è richiesto entro il 31 marzo 2029 e non impone né l’acquisto di nuovi treni né la dismissione anticipata dei NINA già dal 2026. Si tratta peraltro di convogli utilizzati in modo marginale, dal momento che il servizio è effettuato quasi interamente con i più moderni treni MIKA.

BLS ha legittimamente manifestato la volontà di anticipare l’acquisto di nuovi treni, chiedendo però di caricare interamente i costi aggiuntivi sul contratto: in sostanza, la Regione dovrebbe pagare sia i treni nuovi sia quelli dismessi, con un esborso superiore di oltre 2 milioni di euro. Occorre prestare attenzione alle richieste del gestore, ma anche assicurare una gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche.

È importante sottolineare che in nessun caso è prevista l’interruzione del servizio: il contratto impone infatti la continuità fino al subentro di un nuovo operatore, anche attraverso la prosecuzione temporanea dell’attuale gestione.

Dal 13 dicembre il nuovo orario

Con il cambio orario del 13 dicembre 2026 non sono previste riduzioni del servizio programmato tra Domodossola e Brig, che continuerà a garantire collegamenti continuativi lungo l’intera tratta.

Le uniche variazioni riguardano servizi aggiuntivi: due coppie di treni il sabato e nei giorni festivi, introdotte da BLS su mandato del Cantone Vallese, senza che vi fossero richieste da parte della Regione Piemonte. Si tratta di servizi accolti positivamente, che saranno limitati alla tratta Brig-Iselle, mentre i servizi esistenti manterranno la loro struttura.

Nel dettaglio, i treni interessati sono:

4255 Brig 6.20 – Iselle 6.53

4260 Iselle 7.18 – Brig 7.33

4279 Brig 18.20 – Iselle 18.53

4284 Iselle 19.18 – Brig 19.33

Il sabato e nei giorni festivi sono comunque disponibili treni alternativi in partenza e in arrivo a Domodossola nell’ora immediatamente precedente e successiva ai treni attestati a Iselle. Dal lunedì al venerdì, inoltre, i quattro treni citati circolano sull’intera tratta da Domodossola a Brig.

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