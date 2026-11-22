VERCELLI – Secondo tragico scontro stradale nel vercellese dopo quello di stanotte in cui ha perso la vita il 17enne Giovanni Valenzisi di Biella e sono rimasti feriti altri quattro giovani. Intorno alle 18 di oggi, domenica 22 novembre, un motociclista è morto dopo lo scontro con un camion nella zona industriale di Vercelli.

Dopo lo schianto il centauro, che guidava una Srk 125, è stato sbalzato dalla moto, colpo che gli ha causato traumi molto gravi. L’entità delle ferite era tale che anche trasportato in ospedale non c’è stato nulla da fare.

La polizia locale è stata impegnata nei rilievi.

L’altra tragedia di giornata

Erano circa le 3.35 di domenica 22 novembre quando un’Audi RS3 con cinque giovani a bordo è uscita di strada lungo la provinciale 594, nel territorio di Lenta, all’altezza della zona del cimitero. L’auto si è ribaltata e ha preso fuoco. I ragazzi stavano rientrando da una serata trascorsa a Vercelli.

Secondo una prima ricostruzione, il conducente, un 21enne, avrebbe perso il controllo della vettura. Nell’impatto Giovanni Valenzisi, 17 anni, residente a Biella, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo ed è morto sul posto. Le cause esatte dello scontro sono ancora al vaglio dei carabinieri.

Gli altri quattro occupanti sono rimasti feriti e sono stati trasportati in diversi ospedali. Il più grave, un 15enne, è ricoverato in rianimazione a Novara.

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