TORINO – Il bilancio dell’operazione “Alta visibilità per la sicurezza dei viaggiatori”, il servizio straordinario di vigilanza condotto dalla Polizia di Stato all’interno e nei pressi della stazione ferroviaria di Torino Porta Nuova, è di un arresto, cinque denunce, sanzioni amministrative e quasi trecento persone controllate.

L’intervento, eseguito dagli agenti del Settore operativo della polizia ferroviaria per il Piemonte e la Valle d’Aosta con l’obiettivo di contrastare l’illegalità diffusa e garantire il decoro dello scalo, ha portato all’identificazione complessiva di 288 passeggeri e persone in transito.

I controlli

Il risultato più rilevante sul fronte penale riguarda l’arresto di un uomo accusato di rapina impropria, avvenuta ai danni di un’attività commerciale situata proprio all’interno dell’area ferroviaria.

Nel corso delle verifiche sono inoltre scattate diverse denunce a piede libero: due persone sono state deferite per il possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli, una per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere, una per danneggiamento aggravato ai danni di una struttura ferroviaria e un’altra per atti osceni commessi negli spazi della stazione.

Sul fronte del decoro urbano e della fruibilità degli spazi pubblici, gli agenti hanno elevato quattro sanzioni amministrative per ubriachezza molesta ed emesso due ordini di allontanamento (il cosiddetto “Daspo urbano”), vietando ai destinatari l’accesso allo scalo per 48 ore. Infine, i controlli hanno permesso di rintracciare due cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale; per uno di loro è già scattato il rimpatrio nel Paese d’origine.

Dalla questura fanno sapere che i presidi e le attività di monitoraggio a Porta Nuova proseguiranno con la stessa intensità anche nei prossimi giorni.

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