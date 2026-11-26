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Cuneo, abbattimento controllato di cinghiali a Ronchi il 27 novembre
L’intervento autorizzato dalla Provincia è previsto sotto il Consorzio Agrario, indicativamente dalle 7 alle 12. Il Parco invita a prestare attenzione ai cartelli.
CUNEO – A Ronchi, a Cuneo, è previsto per venerdì 27 novembre 2026 un intervento di abbattimento controllato dei cinghiali nel Parco fluviale Gesso e Stura. L’operazione interesserà la zona sotto il Consorzio Agrario, indicativamente dalle 7 alle 12.
Secondo l’avviso del Parco, l’intervento è stato autorizzato dalla Provincia di Cuneo.
Le indicazioni per chi frequenta il parco
Il Parco invita a prestare attenzione ai cartelli presenti sul posto. L’avviso non specifica se siano previste chiusure o altre limitazioni di accesso, né indica il numero di animali interessati.
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