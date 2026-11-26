TORINO – Nessuno sconto per Alì Said, conosciuto sui social come Don Alì. La Corte d’Appello di Torino ha confermato il 25 novembre 2026 la condanna a due anni di reclusione già inflitta in primo grado al tiktoker 26enne per l’agguato ai danni di un maestro della scuola elementare delle suore Immacolatine, in via Vestignè 7, a Torino, avvenuto nell’ottobre 2025.

Said, attualmente detenuto nel carcere di Aosta, non era presente in aula. I giudici hanno respinto la richiesta della difesa di disporre una nuova perizia psichiatrica, avanzata dall’avvocata Federica Galante, che chiedeva di valutare le condizioni dell’imputato anche ai fini di una possibile revisione della pena.

Confermata anche la provvisionale di 5mila euro in favore dell’insegnante, assistito dall’avvocato Davide Noviello. Nel processo di primo grado il sostituto procuratore Roberto Furlan aveva chiesto per Said una condanna a un anno e otto mesi.

Al termine della prima udienza, alla lettura della sentenza, il tiktoker aveva reagito polemicamente nei confronti della giudice, dopo essere stato redarguito: «Se mi date due anni per questa cosa, finirò per avere l’ergastolo», aveva commentato davanti alle persone presenti.

L’agguato al maestro ripreso e pubblicato sui social

I fatti risalgono all’ottobre 2025. Secondo la ricostruzione dell’accusa, Don Alì aveva aspettato il maestro in via Vestignè insieme a due amici. Il gruppo aveva avvicinato e minacciato l’insegnante in strada, davanti alla figlia, mentre Said riprendeva la scena con il cellulare.

Il video era stato successivamente pubblicato sui social network, diventando rapidamente virale. L’episodio aveva suscitato particolare indignazione anche per il fatto che l’agguato fosse avvenuto davanti a una bambina e a pochi passi dalla scuola in cui lavora il docente.

Gli imputati avevano sostenuto di aver agito su richiesta del compagno della madre di un alunno del maestro. L’obiettivo, secondo la loro versione, sarebbe stato quello di lanciare un «avviso» all’insegnante per un rimprovero rivolto al bambino. Una circostanza sulla quale, tuttavia, la Procura non aveva trovato riscontri.

L’arresto e le ammissioni di Don Alì

Nel novembre 2025, fermato dalla polizia, il tiktoker aveva ammesso il proprio coinvolgimento nell’aggressione: «Sono state inventate tante cose su di me, ma è vero: noi abbiamo fatto quella roba là», aveva dichiarato, riferendosi a quanto accaduto al maestro.

Nel corso del procedimento aveva anche cercato di ridimensionare l’accaduto, richiamando il proprio personaggio sui social: «Signor giudice, è il mio personaggio. È quasi tutto finto, io voglio fare ridere sui social».

Una spiegazione che non ha modificato la valutazione dei giudici. Said non aveva mai chiesto scusa all’insegnante per quanto accaduto.

La condanna per stalking riguarda anche i due amici che avevano partecipato all’agguato: entrambi erano stati condannati in primo grado, ma non hanno presentato appello contro la sentenza. Per loro, quindi, la decisione è rimasta quella stabilita dal tribunale.

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