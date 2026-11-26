LIMONE PIEMONTE – Il Teatro Alla Confraternita ospiterà, sabato 5 dicembre 2026, la cerimonia ufficiale per il conferimento della cittadinanza onoraria a Sua Altezza Serenissima Alberto II, Principe sovrano di Monaco.

Un riconoscimento attraverso cui l’amministrazione comunale di Limone Piemonte intende rendere omaggio a una personalità di rilievo internazionale, riconoscendone l’impegno nella tutela dell’ambiente, nella promozione della sostenibilità e nel dialogo tra i popoli.

Il conferimento, fanno sapere dal Comune, assume un significato che va oltre il valore formale dell’onorificenza e si lega alla storia dei rapporti tra Limone Piemonte e il Principato di Monaco. Un legame consolidato nel tempo, alimentato dalla vicinanza geografica, dagli scambi tra le due realtà e dalla presenza costante di cittadini monegaschi che, da generazioni, frequentano la località e hanno contribuito a costruire un rapporto di autentica vicinanza con il territorio e la sua comunità.

Il conferimento della cittadinanza onoraria al Principe Alberto II di Monaco rappresenta per Limone Piemonte un riconoscimento di grande significato, che unisce la stima per il suo autorevole ruolo alla volontà di rendere omaggio a un legame profondo che unisce da lungo tempo la sua famiglia alla nostra comunità. La presenza dei cittadini monegaschi, le relazioni costruite nel tempo e il loro contributo alla vita della località testimoniano una vicinanza che va ben oltre la frequentazione turistica. Con questo gesto intendiamo celebrare una storia condivisa e rinnovare il nostro impegno a rafforzare i rapporti di amicizia e collaborazione tra Limone Piemonte e il Principato di Monaco.

dichiara il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi

La partecipazione alla cerimonia, informano, è aperta a tutti i residenti, fino ad esaurimento posti, previa prenotazione presso l’Ufficio Turistico di Limone.

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