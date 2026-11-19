LIMONE PIEMONTE – Limone Piemonte si prepara ad accendere il suo inverno con l’arte contemporanea. Sarà il maestro piemontese Ugo Nespolo il protagonista della nuova mostra di arte luminosa che accompagnerà la stagione turistica 2026/2027, trasformando il centro della località della valle Vermenagna in una galleria d’arte a cielo aperto.

L’inaugurazione è in programma sabato 5 dicembre 2026, alle 17, in piazza del Comune. Da quel momento le installazioni luminose animeranno le facciate di via Roma, con un percorso artistico dedicato soprattutto alla storia dello sci e al legame tra Limone Piemonte e la tradizione degli sport invernali.

L’iniziativa coinvolgerà Ugo Nespolo e altri artisti contemporanei, proseguendo il percorso di valorizzazione culturale avviato dalla località cuneese. Dopo la rassegna “Favole Urbane”, che aveva portato nelle strade del centro le sculture colorate e fuori scala del movimento Cracking Art, questa volta il linguaggio scelto sarà quello della luce.

Le 14 opere di Ugo Nespolo tra sci e luoghi simbolo di Limone

Il cuore della mostra sarà rappresentato da quattordici opere originali ideate da Ugo Nespolo, artista biellese conosciuto a livello internazionale per una carriera che spazia dalla pittura al cinema sperimentale, dalla scultura al design.

La sua cifra stilistica, vicina alla Pop Art, si caratterizza per geometrie nette, ironia e colori vivaci. Per Limone Piemonte ha realizzato due distinti cicli tematici: sette tavole dedicate all’epopea dello sci e altre sette ispirate ai luoghi simbolo della località turistica, reinterpretati attraverso il suo personale linguaggio artistico.

Le opere dedicate allo sci costituiranno il nucleo principale delle proiezioni luminose invernali, affiancate dai contributi di altri artisti contemporanei. Un racconto per immagini che metterà insieme memoria, tradizione sportiva e creatività, con l’obiettivo di offrire a residenti e turisti un modo diverso di vivere il centro di Limone.

Le opere in mostra alla Galleria Senesi e al Museo dello Sci

Il progetto non si limiterà alle installazioni luminose lungo le vie e le piazze. Il percorso espositivo proseguirà infatti anche negli spazi della Galleria d’Arte Senesi, in via Roma 5/C, dove saranno esposte le opere originali di Nespolo.

Un ulteriore spazio sarà quello del Museo dello Sci di Limone Piemonte, che contribuirà a collegare il progetto artistico alla storia della tradizione sciistica locale.

Per gli appassionati e i collezionisti saranno inoltre disponibili due serie esclusive di litografie a tiratura limitata, realizzate a partire dal ciclo di opere dedicato allo sci. Sarà possibile acquistarle alla Galleria d’Arte Senesi e presso l’ufficio My Limone, in via Roma 53, di fronte al ristorante Mac Miche. Nella stessa sede saranno in vendita anche i poster ufficiali delle opere esposte.

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