TORINO – Sei ore di requisitoria per ricostruire anni di presunte violenze sessuali, anche ai danni di minorenni, e sequestri di persona. Al termine, le procuratrici Silvia Baglivo e Barbara Badellino hanno chiesto complessivamente 215 anni di reclusione per 22 imputati coinvolti nell’inchiesta sulla cosiddetta psicosetta di Novara, conosciuta anche come la “Setta delle Bestioline”.

La richiesta è stata formulata davanti alla Corte d’Assise d’appello di Torino e punta a ribaltare la sentenza di primo grado, pronunciata nel gennaio 2025, che aveva portato a una sola condanna a sei anni di reclusione nei confronti di una delle imputate.

Durante la requisitoria, le rappresentanti della pubblica accusa hanno ripercorso gli episodi contestati al gruppo, definendo i fatti ricostruiti «raccapriccianti». Per la prima volta un’udienza del procedimento si è svolta pubblicamente: il processo di primo grado a Novara era stato celebrato interamente a porte chiuse, considerata la particolare delicatezza delle accuse.

Le testimonianze delle vittime e gli abusi iniziati nell’infanzia

Nel corso dell’udienza sono state rievocate anche le testimonianze di alcune delle persone offese. Tra loro la giovane che, nel 2018, contribuì a far partire le indagini. La ragazza era entrata nella comunità quando aveva appena sette anni, accompagnata dalla zia.

Nel suo racconto ha descritto un’infanzia e un’adolescenza segnate dagli abusi, con tre anni di scuola media coincidenti, secondo la sua testimonianza, con altrettanti anni di violenze.

«Piangevo sempre perché avevo sempre male», avrebbe raccontato, ricordando anche le limitazioni imposte nella vita quotidiana. Tra i pochi momenti di evasione, la possibilità di guardare Dragon Ball, diventato per lei un riferimento e una forma di conforto.

La ricostruzione dell’accusa sulla Setta delle Bestioline

Al centro del procedimento c’è il gruppo guidato da Gianni Maria Guidi, conosciuto come il “Dottore” e morto nel 2023.

Secondo la ricostruzione accusatoria, l’organizzazione sarebbe stata attiva dalla metà degli anni Ottanta fino al 2018. Gli adepti avrebbero avvicinato e coinvolto ragazze giovani e giovanissime, sottoponendole a un progressivo condizionamento psicologico che avrebbe preceduto gli abusi sessuali contestati.

Le procuratrici hanno contestato la ricostruzione accolta in primo grado, definendola «totalmente sbagliata». In particolare, la sentenza del gennaio 2025 aveva riconosciuto l’esistenza della setta, ma aveva individuato nel 2010 il termine delle condotte criminose. Una valutazione che aveva determinato la prescrizione di quasi tutti gli episodi contestati.

Secondo la pubblica accusa, invece, le condotte sarebbero proseguite fino al 2018.

Le minacce e il controllo psicologico sulle ragazze

Un altro punto centrale della requisitoria ha riguardato i meccanismi di manipolazione e controllo che, secondo le procuratrici, avrebbero caratterizzato la vita all’interno della comunità.

Le ragazze, hanno spiegato, non avrebbero mai manifestato un reale consenso alle attività sessuali contestate. La loro sottomissione sarebbe stata legata alla convinzione che quelle pratiche fossero necessarie per il proprio percorso spirituale e al condizionamento psicologico subito.

«Si sottomettevano credendo che fossero necessarie al loro cammino spirituale», è stato spiegato durante la requisitoria. Le difficoltà a opporsi sarebbero state conseguenza di un processo di «destrutturazione e di annullamento della personalità».

Le rappresentanti dell’accusa hanno inoltre riferito di intimidazioni e minacce nei confronti delle donne che manifestavano dubbi o tentavano di allontanarsi dalle regole del gruppo.

Tra gli episodi ricordati c’è quello di una ragazza che, dopo aver confidato alla madre le proprie perplessità e aver manifestato interesse sentimentale per un giovane estraneo alla comunità, sarebbe stata sottoposta a una punizione denominata «pratica del palo».

La richiesta complessiva di 215 anni di carcere rappresenta ora la posizione della pubblica accusa nel processo d’appello. Spetterà alla Corte d’Assise d’appello di Torino valutare le ricostruzioni e decidere se rivedere la sentenza di primo grado.

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