TORINO – Niente più lingotti o titoli al portatore custoditi al riparo da sguardi indiscreti: oggi, dietro la pesante porta blindata del piano interrato di via Alfieri 13, il tesoro prende le “forme” della letteratura.

La Biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte svela al pubblico il cuore più suggestivo della nuova sede inaugurata nelle scorse settimane, lo storico caveau dell’ex Banco di Sicilia.

Le “chiavi della cultura”

Costruito tra il 1888 e il 1899 su progetto dell’ingegner Luigi Beria per la Banca Tiberina, passato poi alla Società Anonima Consumatori Gaz-Luce e infine acquistato nel 1942 dal Banco di Sicilia – che lo ricostruì nel dopoguerra dopo i pesanti bombardamenti del 1943 – l’edificio neo-rinascimentale è stato recentemente acquisito dal Consiglio regionale nell’ambito del più ampio restauro del complesso di Palazzo Lascaris.

Proprio nei sotterranei dell’ex istituto di credito prende forma un progetto simbolico che vuole trasformare le vecchie chiavi della banca in chiavi della cultura, rovesciandone il senso originario. Se in passato servivano a chiudere e proteggere beni materiali, oggi servono ad aprire e condividere sapere. Sulle 800 cassette di sicurezza conservate nel caveau verrà infatti apposta, evento dopo evento, una targa dedicata a uno scrittore, poeta, artista o intellettuale legato al Piemonte per nascita, vita o opere, trasformando l’antico caveau in una mappa viva della memoria culturale della regione.

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Il filo rosso con Umberto Eco

A dare il nome e l’identità all’intera struttura è Umberto Eco, lo scrittore, filosofo e semiologo nato ad Alessandria a cui il Consiglio regionale ha intitolato la propria biblioteca nel 2016, anno della sua scomparsa. Oltre a uno spazio speciale allestito con una selezione delle sue opere e alle sue citazioni più celebri riprodotte lungo gli ambienti, l’omaggio all’intellettuale piemontese plasma l’architettura stessa del luogo e lo si percepisce nelle scritte che decorano i muri e nella scelta dell’identità visiva della Biblioteca stessa. Essa viene creata partendo proprio dal celebre romanzo «Il nome della rosa», il cui il logo rielabora la pianta ottagonale della misteriosa biblioteca abbaziale del romanzo (ispirata alla Sacra di San Michele) intrecciando i quattro torrioni e il cortile centrale con la croce di San Giovanni Battista e i colori rosso e blu dello stemma piemontese.

All’ingresso si staglia inoltre la grande installazione «Rosa gigante», donata dalla Fondazione Romano Gazzera, che introduce idealmente in quel “labirinto della conoscenza” immaginato da Eco.

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