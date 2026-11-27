TORINO – Un pacchetto di welfare integrativo da 300 euro netti all’anno per sostenere le spese quotidiane dei lavoratori pubblici e delle loro famiglie, dall’asilo nido alle bollette di casa fino al trasporto locale. È il Wel.In (Welfare Integrativo Aziendale), la nuova misura promossa congiuntamente dalla Regione Piemonte e dal Consiglio regionale che entrerà ufficialmente in vigore il prossimo 1° dicembre 2026, finanziata interamente attraverso risorse già destinate al personale senza alcun aggravio aggiuntivo per il bilancio dell’Ente.

A chi spetta e come funziona il bonus

Il beneficio si rivolge in maniera trasversale a tutto il personale in servizio presso la Giunta e il Consiglio regionale, le agenzie e gli enti collegati (APL), oltre ai dipendenti in distacco presso le Province. Rientrano nella platea sia i lavoratori del comparto sia i dirigenti, purché assunti con contratto a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata almeno pari a dodici mesi.

Dal punto di vista pratico, la misura riconosce un rimborso netto pro capite di 300 euro annui, completamente esente da oneri fiscali e contributivi, da utilizzare entro dodici mesi dall’assegnazione. Chi non dovesse spendere l’intero importo nell’anno di riferimento non perderà il credito e le somme residue si sommeranno a quelle dell’anno successivo, fino a un tetto massimo di 600 euro (in caso di mancato utilizzo totale) oppure di 450 euro (qualora fosse stato richiesto un rimborso parziale da 150 euro).

Tutta la procedura si gestisce in autonomia e in forma riservata tramite la piattaforma digitale JOY sviluppata da Marsh Jointly, accessibile sia da web sia da app con il supporto di un Help Desk dedicato: basta caricare i giustificativi di spesa per ricevere l’accredito direttamente sul cedolino stipendiale.

Quali spese sono rimborsabili e l’alternativa per la pensione

Il ventaglio delle voci ammesse al rimborso copre alcune delle principali esigenze del bilancio familiare. I dipendenti possono infatti richiedere la copertura per:

Istruzione e formazione (propria o dei familiari), spaziando dall’asilo nido fino all’università;

Assistenza familiare , rivolta a parenti anziani over 75 o a familiari non autosufficienti;

Abitazione principale , includendo rate del mutuo, canoni d’affitto e utenze domestiche;

Mobilità sostenibile, attraverso il rimborso delle spese per il trasporto pubblico locale.

In alternativa al rimborso delle spese sostenute, ciascun dipendente ha la facoltà di destinare l’intera quota al fondo di previdenza complementare Perseo Sirio. Accanto al credito individuale, la piattaforma mette inoltre a disposizione una rete di convenzioni e agevolazioni dedicate a salute, cultura, sport, viaggi e servizi alla persona.

La presentazione al Grattacielo Piemonte

I dettagli operativi del progetto sono stati illustrati nella giornata di giovedì 26 novembre a Torino, nella sede del Grattacielo della Regione Piemonte, durante un incontro aperto dal direttore della Giunta regionale Angelo Robotto e dal direttore del Personale del Consiglio regionale Michele Panté.

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