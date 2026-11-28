TORINO – Sollevare un carico, spostare materiali, lavorare accanto a un’attrezzatura rumorosa. La prevenzione riguarda anche operazioni abituali, ripetute durante la giornata, i cui effetti possono manifestarsi nel tempo. Per migliorare la sicurezza occorre guardare a come il lavoro viene svolto: alle postazioni, agli strumenti disponibili e alle modalità con cui le persone li utilizzano. È su questo terreno che il confronto tra imprese e istituzioni può tradursi in interventi concreti.

Il 26 ottobre l’Inail ha annunciato un protocollo d’intesa con Confindustria Piemonte per rafforzare la prevenzione di infortuni e malattie professionali. L’accordo dà una cornice stabile alla collaborazione già attiva sul territorio e punta a diffondere informazioni, buone pratiche e conoscenze tecnico-scientifiche. Tra le attività previste figurano formazione, iniziative divulgative e progetti pilota per sperimentare strumenti digitali e soluzioni di intelligenza artificiale.

Della sicurezza sul lavoro si è parlato anche in città. L’appuntamento torinese per la Giornata nazionale delle vittime sul lavoro , che si è tenuto al Polo del ’900 l’11 ottobre, ha richiamato l’impegno di istituzioni, associazioni e rappresentanze sindacali. Alla memoria delle vittime si affianca la necessità di intervenire sui fattori che possono compromettere la salute durante l’attività lavorativa.

Dalle operazioni quotidiane ai progetti di prevenzione

Individuare una criticità è il punto di partenza per definire l’intervento. Nel caso della movimentazione dei materiali, la domanda riguarda quali operazioni espongano al rischio e come possano essere modificate. Per un’attrezzatura rumorosa, occorre valutare le condizioni d’impiego e le possibilità di ridurre l’esposizione. Queste situazioni richiedono un’analisi specifica: l’acquisto di un nuovo macchinario, da solo, non descrive il miglioramento atteso né garantisce che sia la risposta adeguata.

La riduzione dei rischi deve essere collegata a un cambiamento riconoscibile nel lavoro. Riprogettare una postazione, modificare una sequenza operativa o introdurre un ausilio sono scelte da valutare insieme alle competenze necessarie per utilizzarli. La formazione accompagna questo percorso perché consente di comprendere le nuove modalità operative e di applicarle nelle condizioni reali dell’azienda. La valutazione deve tenere insieme l’intervento materiale e le modalità di lavoro che ne consentono un uso efficace. Anche le soluzioni tecnologiche richiedono quindi un’organizzazione capace di impiegarle correttamente.

Lo scambio di dati previsto dall’intesa piemontese serve ad accrescere le conoscenze su infortuni, malattie professionali e prevenzione. Il protocollo contempla inoltre possibili collaborazioni con altri soggetti istituzionali competenti e dedica attenzione alla sicurezza stradale. Si tratta di indirizzi di lavoro e iniziative da sviluppare: il loro annuncio non equivale a risultati già ottenuti nelle singole imprese. L’utilità andrà misurata nella capacità di rendere le conoscenze disponibili e applicabili.

Investire nella sicurezza tra progetti, requisiti e tempi

Per realizzare un intervento servono risorse, ma la scelta del finanziamento viene dopo la definizione del problema. Su questa logica è costruito anche il bando pubblico più importante per gli investimenti in sicurezza sul lavoro, che esce ogni anno: il bando INAIL a fondo perduto , meglio noto come bando ISI INAIL.

La valutazione di questa misura all’interno della strategia di investimento aziendale richiede di mettere in relazione il rischio individuato, il progetto proposto e le condizioni dell’avviso. Le misure ISI, infatti, sostengono specifici miglioramenti delle condizioni di salute e sicurezza, con requisiti e documentazione da verificare per ciascuna tipologia. Non ogni spesa di rinnovo delle attrezzature è automaticamente ammissibile.

Il Bando ISI 2025 (operativo per il 2026 ma ad oggi non più richiedibile) comprende progetti per ridurre i rischi tecnopatici e infortunistici, adottare modelli organizzativi e rimuovere materiali contenenti amianto, oltre agli interventi dedicati a determinati settori. Stiamo parlando quindi di misure e procedure distinte dal protocollo tra Inail e Confindustria Piemonte: l’accordo sulla prevenzione non attribuisce contributi alle imprese aderenti e non sostituisce la partecipazione agli avvisi previsti dall’Istituto.

La finestra per le domande del Bando ISI 2025 è già terminata, ma a fine anno saranno accessibili nuove opportunità dato che per dicembre 2026 è prevista la pubblicazione del nuovo bando. Ma il lavoro sulla prevenzione dovrebbe continuare indipendentemente dalle scadenze dei contributi. Definire le priorità, documentare la situazione iniziale e verificare gli effetti delle modifiche permette di dare un seguito agli investimenti. È nella distanza tra il rischio individuato e la sua effettiva riduzione che si misura la qualità dell’intervento, insieme alla capacità di mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza raggiunte.

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