Sono 159 mila le presenze registrate alle OGR Torino nel corso del 2025, con una crescita del 59% rispetto all’anno precedente. I dati emergono dal Bilancio Pop 2025, presentato questa mattina nel Binario 3 dell’hub della Fondazione CRT agli studenti del Dipartimento di Management dell’Università di Torino.

Giunto alla seconda edizione, il Bilancio Pop nasce con l’obiettivo di rendere accessibili a tutti i dati economici, sociali e organizzativi delle OGR Torino, traducendo i numeri del bilancio in uno strumento di comunicazione semplice e comprensibile. Il documento è stato realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Management dell’Università di Torino.

I risultati confermano la crescita della struttura come piattaforma dedicata a cultura, innovazione e imprenditorialità. Sul fronte tecnologico, OGR Tech ha supportato mediamente oltre 130 startup nel corso dell’anno e promosso 95 eventi rivolti all’ecosistema dell’innovazione.

Numeri in aumento anche per le attività culturali. Le mostre ospitate da OGR Cult hanno accolto 52.161 visitatori, con un incremento del 79%, mentre concerti, performance ed eventi live hanno richiamato 31.059 spettatori, segnando una crescita del 199% rispetto all’anno precedente.

Positivi anche gli indicatori economici. I ricavi propri hanno raggiunto circa 5,9 milioni di euro, in aumento del 18%, mentre la struttura conferma il possesso di cinque certificazioni ISO e UNI relative a qualità, sicurezza, ambiente, sostenibilità degli eventi e parità di genere.

Dal punto di vista organizzativo, il team delle OGR Torino è composto per il 90% da personale assunto a tempo indeterminato e presenta una presenza femminile pari al 66%.

La presentazione si è aperta con l’intervento del nuovo amministratore delegato delle OGR Torino, Roberto Adessa. Nel corso dell’incontro sono stati illustrati i risultati e le prospettive delle due anime del polo torinese, OGR Cult e OGR Tech, insieme al valore del Bilancio Pop come strumento di trasparenza e rendicontazione rivolto alla comunità. La seconda parte della mattinata è stata dedicata a un confronto sul rapporto tra arte, innovazione e tecnologia, temi che caratterizzano sempre più l’identità delle OGR Torino e il loro ruolo nel panorama culturale ed economico della città.

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