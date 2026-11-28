TORINO – Il coordinamento Torino per Gaza dà appuntamento alle 14.30 in piazza Castello. A Torino si prepara l’ottavo sabato di mobilitazione contro carovita, genocidio in Palestina e governo.

«Torniamo in piazza questo sabato perché siamo stanchi di continuare a pagare i costi delle guerre e del riarmo» – scrive in un post su Instagram Torino per Gaza – «Perché dall’altra parte del mediterraneo è in atto un genocidio a firma Israele e Stati Uniti e il governo italiano sceglie la via della complicità e degli accordi militari. L’unica via è quella della resistenza del popolo e quella palestinese ne è la dimostrazione. Le dirette conseguenze di Genocidio e riarmo globale sono un carovita alle stelle, istruzione e sanità che non esistono più e una crisi sociale sempre più evidente».

Attesa la presenza di centinaia di studenti che stanno portando avanti le proteste negli istituti e nei poli universitari torinesi.

A fronte della manifestazione, a partire dalle 13 Gtt ha annunciato possibili variazioni che interesseranno le linee del trasporto pubblico che attraversano il centro di Torino. Su disposizione delle forze dell’ordine, saranno chiusi gli accessi al parcheggio Castello da piazza Castello e via Viotti.

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