TORINO – Risulta ancora in corso l‘occupazione di quattro aule del Politecnico di Torino nel fabbricato conosciuto come ex centrale termica, con ingresso su corso Castelfidardo. Sulle scale di accesso all’edificio, bloccate da una transenna, campeggiano vari striscioni: «Polito occupato», «Aula studio liberata». «Basta accordi bellici, fuori Mbda dal Poli».

Denuncia contro ignoti

In risposta, l’ateneo ha avviato ieri, 27 novembre, le procedure formali a tutela dell’istituzione, sporgendo denuncia alla polizia contro ignoti «per occupazione che rende indisponibili spazi alla comunità di ateneo», recita la nota diffusa dal PoliTo. Intanto, l’ateneo sta riprogrammando le lezioni per contenere i disagi e garantire la continuità del servizio pubblico.

La riprogrammazione di lauree e lezioni

Le aule interessate dall’occupazione, in corso da giovedì sera, sono la 27, 27b, 29 e 29b, ciascuna con una capienza di circa 200 posti. Per seguire da vicino l’evolversi della vicenda, il rettore Stefano Corgnati ha annullato gli impegni fuori sede previsti nei prossimi giorni.

Le quattro aule ospitano abitualmente corsi legati alle lauree triennali: gli uffici stanno lavorando per ricollocare le attività in altre aule disponibili. Nel frattempo, nel resto dell’ateneo le attività vanno avanti.

L’accordo con Mbda

Nella mattinata di ieri, i ragazzi del collettivo Ohm, di Alterpolis e di Run Polito (le realtà che hanno dato vita all’occupazione) hanno tenuto una conferenza stampa per spiegare le motivazioni: «Vogliamo dire basta agli accordi bellici» hanno detto. Obiettivo principale della protesta è l’accordo di partnership siglato dal Politecnico lo scorso 28 ottobre con Mbda, uno dei principali gruppi industriali europei specializzato nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di missili. L’accordo, hanno chiarito l’ateneo e l’azienda stessa, sarebbe stato scritto con attenzione alle diverse sensibilità e nell’ottica di tutelare sia gli aspetti etici che regolano le scelte del “Poli”, sia la sicurezza e la difesa del Paese.

Gli studenti denunciano anche un problema di trasparenza delle decisioni, e per questo vorrebbero che le sedute di Senato e Cda venissero trasmesse in streaming e le registrazioni integrali pubblicate.

Nel merito delle relazioni interne, il Politecnico rimarca che il confronto con la comunità studentesca non è mai venuto meno attraverso i canali istituzionali e le rappresentanze, confermando come priorità la tutela degli studenti e il regolare svolgimento dei corsi. Gli occupanti, intanto, si sono organizzati con diverse attività; dopo la cena vegana e il dj set di ieri sera, oggi sono in programma una ciclofficina popolare, un’assemblea e in serata una jam session.

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