ALESSANDRIA – Il Maestro Paolo Conte è ufficialmente dottore di ricerca honoris causa in Scienze umane e sociali. Ieri, 27 novembre, il riconoscimento gli è stato consegnato nel corso di una cerimonia presieduta dal rettore dell’Università del Piemonte orientale Menico Rizzi, nell’aula magna del DISIT ad Alessandria. Presenti la comunità universitaria, cittadini e autorità.

«Paolo Conte ha creato un linguaggio inconfondibile, in cui jazz, parola poetica e immaginazione visiva si fondono» – ha spiegato il rettore – «Con ironia e malinconia ha trasformato luoghi e personaggi della provincia in racconti universali, conquistando pubblici di lingue e culture diverse e affermandosi tra i protagonisti della canzone d’autore sulla scena internazionale».

«Paolo Conte oltre a essere l’artista di straordinario spessore che tutti conosciamo è un ricercatore, è uno scienziato» ancora le parole di Rizzi. Il rettore ha richiamato l’osservazione delle persone e dei luoghi da cui nascono le canzoni, il ruolo dell’immaginazione e il paziente lavoro di revisione nella ricerca della nota e della parola giusta. Ha inoltre sottolineato il contributo di Conte alla comprensione della complessità della vita e dell’animo umano e il suo essere un riferimento per un’università radicata nel territorio e aperta al mondo.

«Ogni autentica forma di conoscenza nasce da uno sguardo originale sul mondo» ha dichiarato nella cosiddetta laudatio la professoressa Antonia Follenzi, Direttrice della Scuola di Dottorato UPO – «La scienza lo persegue attraverso il metodo, l’arte attraverso l’intuizione e il linguaggio. Percorsi diversi che condividono la stessa aspirazione: comprendere più a fondo la realtà e restituirne una lettura capace di parlare agli altri

L’artista nel suo discorso ha ripercorso la propria ricerca artistica, soffermandosi sul rapporto tra musica e parola: «Io ho sempre dato il primato, nella struttura di una canzone, alla musica, e continuo ad esserne convinto, perché la musica ha una sua particolare magia e una sua capacità di regia della pagina: è lei, per forza di cose, la guida di una canzone. Il testo viene dopo. Io parlo sempre delle mie sensazioni – poi ci saranno altri autori che la pensano diversamente da me – però per me la musica inizia a darti l’ispirazione anche per il testo, perché ti suggerisce, oltre ai fatti metrici, dei colori, soprattutto dei colori».

L’uscita del Maestro dall’aula magna è stata accompagnata ancora una volta dalle note di “Via con me”. La cerimonia è stata trasmessa in diretta streaming sul canale Youtube di ateneo ed è disponibile al link https://www.youtube.com/watch?v=lxq065sHfv4.

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