CARIGNANO – Nel tratto denominato via Orbassano si è verificato un violento scontro frontale tra due vetture, una Dacia e una Fiat Tipo, che ha reso necessario l’intervento dell’elisoccorso e la prolungata chiusura dell’arteria.

La dinamica e le condizioni dei feriti

Stando ai primi accertamenti, l’autista della Dacia — un uomo di 82 anni che procedeva in direzione di Piobesi Torinese — avrebbe improvvisamente invaso la corsia opposta, verosimilmente a seguito di un malore accusato, finendo per impattare frontalmente contro la Fiat Tipo su cui viaggiava una coppia di coniugi di 63 e 59 anni.

Ad avere la peggio nell’immediato era sembrato proprio l’anziano automobilista, trasportato in codice rosso con l’elisoccorso del 118 Azienda Zero al CTO di Torino. Fortunatamente gli esami clinici effettuati in ospedale hanno escluso conseguenze serie. Accompagnati in ambulanza al medesimo ospedale anche marito e moglie, ricoverati in condizioni serie ma non in pericolo di vita.

Strada chiusa a lungo per i soccorsi e i rilievi

Sul luogo dello schianto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Carmagnola per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti. Gli agenti della Polizia Locale hanno eseguito i rilievi tecnici per ricostruire con esattezza l’accaduto, mentre i Carabinieri della Compagnia di Moncalieri hanno gestito la viabilità deviando il traffico durante le lunghe operazioni di soccorso e sgombero della carreggiata.

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